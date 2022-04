Amici 21 Serale 2022, 6a puntata/ Eliminati e diretta: Nunzio e Dario a rischio? LDA invece…

Amici 21 Serale 2022: le anticipazioni della sesta puntata

Oggi, 23 aprile, torna in onda su Canale 5, in prima serata, il serale Amici 2022 con il sesto appuntamento. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent in una puntata che regalerà non pochi colpi di scena. Al suo fianco, come sempre, la giuria composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. A loro il compito di assegnare punti alle varie esibizioni della serata.

Anche il sesto serale Amici 21 sarà caratterizzato da tre manche e, così come la scorsa settimana, ci sarà una sola eliminazione e non due. Ciò vuol dire che ogni manche avrà un eliminato provvisorio e che i tre ragazzi a rischio si scontreranno nella parte finale della gara. La giuria decreterà un primo salvo; gli altri due si recheranno in casetta insieme agli altri e lì, come sempre, conosceranno il nome dell’eliminato.

I concorrenti e le sfide della sesta puntata del serale Amici 2022

Ma come sono organizzate le squadre al sesto serale? La scorsa settimana a lasciare la scuola di Amici 21 e la gara del serale è stata Carola, ballerina della maestra Alessandra Celentano. Ad oggi i concorrenti del serale Amici 2022 rimasti in gara sono: Alex (cantante), Nunzio (ballerino), Serena (ballerina) e Sissi (cantante) per la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; LDA (cantante), Luigi (cantante) e Michele (ballerino) per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Albe (cantante) e Dario (ballerino) per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Solo uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la scuola rinunciando al sogno di conquistare la finalissima di Amici 21: chi sarà? (Clicca qui per scoprirlo in anteprima)

Ospiti e sfida tra prof al serale Amici 21

Come sempre alla sfida tra i concorrenti del serale di Amici 2022 si alterneranno momenti divertenti. Anche questa settimana, infatti, non mancherà l’ormai consueto guanto tra professori che vedrà sfidarsi Ceccarini-Todaro e Celentano-Zerbi. Stavolta i primi sceglieranno una canzone famosissima di Michael Jackson ma gli sfidanti non saranno da me. Chi vincerà? Le anticipazioni ci svelano poi che non ci saranno ospiti musicali questa volta ma sarà Stash ad esibirsi con i The Kolors alla fine della puntata. Anche il sesto serale di Amici 21 vedrà molti guanti di sfida e polemiche, soprattutto scontri accesi tra professori.











