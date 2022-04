Amici 21 Serale 2022, 7a puntata/ Eliminato e diretta: Nunzio e Albe a rischio

Amici 21 Serale 2022: anticipazioni settima puntata 30 aprile 2022

Il settimo serale di Amici 2022 ci attende questa sera, 30 aprile, su Canale 5. Ci avviciniamo alla semifinale e, dunque, alla proclamazione dei finalisti di questa edizione ma prima Maria De Filippi torna alla conduzione del talent in una puntata che regalerà non pochi colpi di scena. Al suo fianco, come sempre, la giuria composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. A loro il compito determinante di scegliere chi potrà proseguire il percorso verso la finale e chi no.

Anche il settimo serale Amici 21 sarà caratterizzato da tre manche e, così come la scorsa settimana, ci sarà una sola eliminazione. Ci sarà dunque un eliminato provvisorio per ogni manche; i tre andranno infine a sfidarsi nella fase finale della puntata. La giuria decreterà un primo salvo; gli altri due si recheranno in casetta insieme agli altri e lì, come sempre, conosceranno il nome dell’eliminato.

I concorrenti e le sfide della sesta puntata del serale Amici 2022

Arrivati al settimo serale di Amici 2022, come sono organizzate le squadre? La scorsa settimana a lasciare la scuola di Amici 21 e la gara del serale è stato LDA, cantante del team di Rudy Zerbi. Ad oggi i concorrenti del serale Amici 2022 rimasti in gara sono: Alex (cantante), Nunzio (ballerino), Serena (ballerina) e Sissi (cantante) per la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; Luigi (cantante) e Michele (ballerino) per la squadra Amici 2022 di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Albe (cantante) e Dario (ballerino) per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Solo uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la scuola rinunciando al sogno di conquistare la finalissima di Amici 21: chi sarà? (Clicca qui per scoprire cos’è accaduto nella registrazione di Amici 21)

Ospiti e nuova sfida tra prof al serale Amici 21

Alle sfide tra gli allievi di Amici 21, nel corso del settimo serale, si alterneranno anche momenti musicali e dedicati al divertimento. Ovviamente anche questa sera non mancherà la sfida tra professori. Un nuovo guanto di sfida è stato lanciato tra Ceccarini-Todaro e Celentano-Zerbi e i secondi sono pronti ad aggiudicarsi la terza vittoria consecutiva. Non mancherà la parentesi dedicata ad Amici Senior con Nino Frassica e il momento musicale, alla fine della puntata, con l’ospite del settimo serale: Ghali. Prepariamoci inoltre ad accese liti tra professori, in particolare a quella che vedrà protagonista la maestra Alessandra Celentano e la collega Veronica Peparini.











