Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione 16 aprile, eliminati: Carola a rischio?

Amici 21 Serale 2022, le anticipazioni della quinta puntata

Oggi 13 aprile 2022 i ragazzi di Amici 2022 si preparano a tornare in studio per registrare il quinto serale serale che andrà però in onda su Canale 5 sabato 16 aprile. Ricordiamo, infatti, che il serale non è in diretta ma registrato. L’unica puntata di Amici 2022 ad andare in onda in diretta sarà la finale. Maria De Filippi torna alla conduzione, accompagnata dalla giuria composta da Stefano De Marino, Emanuele Filiberto e Stash, frontman dei The Kolors, tornato sabato scorso al serale Amici 2022 dopo uno stop dovuto al Covid.

Tre manche previste anche per questa puntata del serale Amici 21. Dopo un iniziale sorteggio della giuria, la squadra sorteggiata dà il via alla gara e sceglie quella sfidante. La sfida tra le due squadre è sempre al meglio di tre prove. Anche questa puntata, salvo cambiamenti dell’ultimo minuti, sarà caratterizzata da due eliminazioni: la prima, diretta, alla fine della prima manche; la seconda, invece, in casetta, tra i due eliminati provvisori delle successive due manche.

Serale Amici 2022: le squadre dopo le prime eliminazioni

Le tre squadre Amici 21 tornano in scena oggi nella nuova registrazione del serale. Ma come sono messe dopo le eliminazioni delle prime quattro puntate? La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice De Frate, Crytical e John Erik De La Cruz, rimanendo solo con Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno perso Christian e Aisha, rimanendo solo con Alex (cantante), Sissi (cantante), Serena (ballerina) e Nunzio (ballerino). Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso Gio Montana, Calma e Leonardo, rimanendo con: LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino) e Carola Puddu (ballerina). Chi rischia di abbandonare Amici 21 questa settimana e quali sono stati i guanti di sfida?

I guanti di sfida del serale Amici 2022

Anche questa settimana non sono mancati i guanti di sfida per gli allievi rimasti in gara ad Amici 21. Il quinto serale sarà ancora una volta alimentato dalle polemiche tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Sono infatti i loro i primi guanti lanciati. Todaro ha chiesto di mettere in sfida Serena e Carola su una coreografia modern che ha messo l’allieva della Celentano in forte crisi. Prima guanto di sfida poi per Sissi: è stato Rudy Zerbi a lanciarlo, sottolineando le sue carenze nell’interpretazione e mettendola in sfida al serale di Amici 21 con il suo pupillo Luigi.











