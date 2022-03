Amici 21 serale 2022/ Anticipazioni registrazione 19 marzo e eliminato: Calma e Gio a rischio?

Amici 21 serale 2022, anticipazioni registrazione prima puntata di sabato 19 marzo 2022

Anche quest’anno il serale Amici 21 – tranne che per la finale – non sarà in diretta. Ogni puntata che vedremo in onda il sabato in prima serata sarà dunque precedentemente registrata e la prima di queste registrazioni è prevista proprio per oggi, giovedì 17 marzo. Maria De Filippi dà il via alla gara tra i talenti rimasti in gioco, partendo con la presentazione in studio della coppa del vincitore che, come di consueto, viene portata da chi ha trionfato lo scorso anno.

Sarà dunque Giulia Stabile, ormai presenza fissa nel cast di Amici 21, a fare il suo ingresso in studio, consegnando la coppa che andrà al vincitore di questa nuova edizione. La prima puntata del serale, dunque, proseguirà con l’ingresso in studio delle squadre che, anche quest’anno, sono tre, così come le accoppiate dei professori.

Serale Amici 2022: squadre, giuria ed eliminazioni

La prima accoppiata di professori presentata al serale Amici 2022 è stata quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La loro squadra è così composta: Albe (cantante), Dario Schirone (ballerino), John Erik De La Cruz (ballerino), Alice Del Frate (ballerina) e Crytical (cantante). Segue la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, così composta: Aisha (cantante), Alex (cantante), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina), Sissi (cantante) e Christian Stefanelli (ballerino). Infine la terza ed ultima squadra è quella composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed è così composta: LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino), Calma (cantante), Carola Puddu (ballerina) e Gio Montana (cantante).

A giudicarli la confermatissima giuria di Amici dello scorso anno, composta da: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, frontman dei The Kolors. Le manche previste sono tre: dopo un sorteggio, la squadra che inizia può scegliere la squadra sfidante e dare il via alla gara che sarà al meglio di tre prove. La squadra che vince continua la gara sfidando chi vuole. Ricordiamo che in questa puntata potrebbero esserci due o anche tre eliminazioni.

I guanti di sfida del primo serale Amici 21 della puntata di sabato 19 marzo 2022

Oltre alle prove scelte dalla produzione, nel corso della prima puntata del serale Amici 21 ed.2022 – così come delle prossime – verranno schierati anche dei guanti di sfida che i professori possono lanciare tra propri allievi e quelli di altre squadre. Questa settimana, in particolare, sono possibili tali guanti di sfida: LDA contro Alex (prova di scrittura voluta da Rudy); Nunzio contro Leonardo (voluta da Todaro); Serena contro Carola (voluta dalla Celentano); Christian contro Michele (voluta dalla Celentano); Crytical contro Alex (voluta dalla Pettinelli); Albe contro LDA (voluta dalla Pettinelli).

