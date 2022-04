Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione 23 aprile, eliminati: Nunzio fuori?

Amici 21 Serale 2022: anticipazioni registrazione sesta puntata

Oggi 20 aprile 2022 gli allievi di Amici 2022 rimasti in gara si preparano a tornare in studio per registrare il sesto serale serale che andrà però in onda su Canale 5 sabato 23 aprile. Il cerchio si restringe e questo aumenta la tensione sia tra allievi che tra professori di Amici 21, che anche questa settimana si sono impegnati a lanciare nuovi guanti di sfida.

Anche il sesto serale sarà caratterizzato da tre manche. Dopo un iniziale sorteggio della giuria, la squadra sorteggiata dà il via alla gara e sceglie quella sfidante. La sfida tra le due squadre è sempre al meglio di tre prove. A differenza delle prime quattro puntate, dalla quinta c’è stata una sola eliminazione. Probabile che anche questa il sesto serale di Amici 21 vedrà un unico eliminato.

Serale Amici 2022: le squadre dopo le prime eliminazioni

Le tre squadre Amici 21 tornano in scena oggi nella nuova registrazione del serale. Ma come sono messe dopo le eliminazioni di cinque puntate? La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice De Frate, Crytical e John Erik De La Cruz, rimanendo solo con Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno perso Christian e Aisha, rimanendo solo con Alex (cantante), Sissi (cantante), Serena (ballerina) e Nunzio (ballerino). Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso Gio Montana, Calma, Leonardo e Carola, rimanendo con: LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). A rischiare questa settimana ad Amici 2022 potrebbe essere un elemento della squadra dei CuccaTodo: che tocchi a Nunzio?

I guanti di sfida del serale Amici 2022

Non sono mancati nuovi guanti di sfida in questa settimana. Il sesto serale di Amici 2022 potrebbe vedere la maestra Alessandra Celentano schierare il suo nuovo guanto di sfida lanciato a Serena. Questa volta la maestra ha deciso di metterla in confronto con Michele, mandandole una lettera in cui tocca nuovamente l’aspetto del suo fisico. Nuovo guanto di sfida anche per Alex, come sempre lanciato da Rudy Zerbi. L’allievo di Lorella Cuccarini tornerà a confrontarsi con Luigi. Altro guanto di sfida quello lanciato a Dario, allievo della Peparini, da parte della maestra Alessandra Celentano. Anche lui dovrà confrontarsi con Michele sul palco del serale Amici 21.











