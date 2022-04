Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione 30 aprile e eliminati: Dario o Nunzio a rischio?

Amici 21 Serale 2022: anticipazioni registrazione settimo serale

Oggi 27 aprile 2022 gli allievi di Amici 2022 nello studio di Canale 5 si registra il settimo serale che vedremo in onda in prima serata sabato 30 aprile. Gli allievi rimasti in gara sono sempre meno e, dopo l’uscita di LDA, la tensione è ancora più alta. Maria De Filippi dunque torna in studio oggi per dare il via alla nuova gara tra squadre che porterà ad una nuovo eliminato di Amici 21.

Anche il settimo serale Amici 21 sarà caratterizzato da tre manche. Dopo un iniziale sorteggio della giuria, la squadra sorteggiata darà il via alla gara, scegliendo gli sfidanti. La sfida tra le due squadre è sempre al meglio di tre prove. Anche questa volta è prevedibile che ci sarà una sola eliminazione, che dunque verrà giocata tra tre eliminati provvisori.

Serale Amici 2022: le squadre dopo le eliminazioni

Le tre squadre Amici 21 tornano in scena oggi nella nuova registrazione del serale. Ma come sono messe dopo le eliminazioni di cinque puntate? La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice De Frate, Crytical e John Erik De La Cruz, rimanendo solo con Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno perso Christian e Aisha, rimanendo solo con Alex (cantante), Sissi (cantante), Serena (ballerina) e Nunzio (ballerino). Al serale di Amici 21 quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso Gio Montana, Calma, Leonardo, Carola e LDA, rimanendo con: Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Ma chi rischia questa settimana? Sarà Nunzio o Dario, finora spesso finiti in ballottaggio?

I guanti di sfida del serale Amici 2022

Non sono mancati nuovi guanti di sfida in questa settimana. Il settimo serale Amici 2022 vedrà una sfida inedita tra tutti i cantanti rimasti in gara. Anna Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida che vedrà Albe contro Luigi, Alex e Sissi. Tutti dovranno riscrivere completamente una nota canzone, raccontando se stessi. Il brano scelto è ‘Tutto il resto è noia’. Un guanto che ha scatenato il malcontento di Alex, convinto che un artista scrive di ciò che sente e non di ciò che gli viene chiesto di scrivere. Altro guanto di sfida del serale Amici 21 è quello lanciato da Raimondo Todaro a Michele, ballerino della Celentano. Dovrà scontrarsi con Serena sul guanto che era stato lanciato qualche settimana fa a Carola.











