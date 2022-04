Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione 9 aprile, eliminati: Crytical il primo?

Amici 21 Serale 2022: le anticipazioni della puntata del 9 aprile

Oggi 7 aprile 2022 i ragazzi di Amici 2022 si preparano a tornare in studio per registrare il nuovo appuntamento con il serale. Ricordiamo, infatti, la puntata del sabato sera non è in diretta ma, appunto, registrata. Questa nuova registrazione di Amici 21 andrà dunque in onda sabato 9 aprile in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi torna alla conduzione, accompagnata dalla giuria composta da Stefano De Marino ed Emanuele Filiberto. Non sappiamo, al momento, se sarà presente anche Stash, frontman dei The Kolors, in quanto positivo al covid la scorsa settimana.

Anche in questa nuova puntata, le manche previste al serale Amici 21 sono tre. Dopo un iniziale sorteggio della giuria, la squadra che inizia può scegliere quella sfidante e dare il via alla gara che sarà al meglio di tre prove. Anche questa puntata, salvo cambiamenti dell’ultimo minuti, sarà caratterizzata da due eliminazioni: la prima, diretta, alla fine della prima manche; la seconda, invece, in casetta, tra i due eliminati provvisori delle successive due manche.

Serale Amici 2022: le squadre dopo le prime eliminazioni

Le tre squadre Amici 21 tornano in scena oggi nella nuova registrazione del serale. Ma come sono messe le squadre dopo le prime eliminazioni? Quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice De Frate e John Erik De La Cruz, rimanendo con: Albe (cantante), Dario Schirone (ballerino) e Crytical (cantante). Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno perso Christian, mentre quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso Gio Montana, Calma e Leonardo, rimanendo con: LDA (cantante), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino) e Carola Puddu (ballerina). Chi rischia di abbandonare Amici questa settimana e quali sono stati i guanti di sfida?

I guanti di sfida del serale Amici 2022

Anche questa settimana non sono mancati i guanti di sfida per gli allievi rimasti in gara ad Amici 21. Anche questa volta è Alex uno dei più bersagliati. Per lui un guanto ancora una volta da Rudy Zerbi che lo mette in sfida con Luigi sul brano “Signor tenente”. Anche Lorella Cuccarini ha voluto una sfida tra Luigi e Alex, chiedendo loro di creare un nuovo brano da esibire per la prima volta in studio. Alessandra Celentano ha invece voluto un sfida tra il suo allievo Michele e Nunzio, della squadra di Raimondo Todaro, su una coreografia modern. Guanto di sfida anche per Aisha da parte di Anna Pettinelli, che vuole metterla a confronto con Albe.











