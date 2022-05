Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione semifinale 7 maggio: 3 finalisti

Amici 21 Serale 2022: anticipazioni registrazione semifinale 7 maggio

Oggi 4 maggio 2022 gli allievi di Amici 2022 tornano nello studio di Canale 5 per l’ultima registrazione di questa edizione. Siamo infatti arrivati alla semifinale di Amici 21 che, dunque, proclamerà i finalisti che concorreranno per vittoria. Ricordiamo che la semifinale di è, come accennato, l’ultima puntata registrata: la finale andrà invece in onda in diretta e darà spazio al televoto che, sfida dopo sfida, decreterà il vincitore di Amici 21.

Amici 21, Pettinelli attacca Rudy: "Uno sbruffone"/ Polemica per il guanto Albe vs Luigi

La semifinale di Amici 2022 non seguirà il consueto svolgimento del serale. Non più tre manche con tre eliminati provvisori. È stata Maria De Filippi a svelare agli allievi in casetta che: “La finale di Amici 21 sarà a cinque – ha detto la conduttrice -, la semifinale sarà tutta al positivo. Le tre manche a cui siete abituati, e da cui di solito escono i possibili eliminati, saranno invece tre manche che stabiliscono i finalisti. Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre finalisti”.

Amici 21, LDA video coreografia Bandana/ Il web la boccia? Le reazioni dei fan

Serale Amici 2022: gli allievi arrivati alla semifinale

Le tre squadre del serale Amici 21 tornano in scena oggi nella nuova registrazione del serale. Ma come sono messe dopo le squadre alla semifinale? La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice De Frate, Crytical e John Erik De La Cruz, rimanendo solo con Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno perso Christian, Nunzio e Aisha, rimanendo solo con Alex (cantante), Sissi (cantante) e Serena (ballerina). Al serale di Amici 21 quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso Gio Montana, Calma, Leonardo, Carola e LDA, rimanendo con: Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Chi di loro riuscirà ad arrivare in finale?

Amici 21, Nunzio superstar a Catania/ Accolto dal Sindaco, l'evento in suo onore

I guanti di sfida della semifinale di Amici 2022

Nella semifinale del serale Amici 2022 non mancheranno guanti di sfida. Anche questa settimana i professori si sono scatenati con le consuete buste rosse che accenderanno la gara di questa penultima puntata del serale. Rudy Zerbi si è scatenato mettendo in sfida il suo Luigi sia contro Alex che contro Albe. Con una lettera piccata a Lorella Cuccarini, Zerbi ha chiesto ai due ragazzi di esibirsi in un tributo ad un loro cantante preferito, “perché questo è un guanto equo”. Ha infine punzecchiato la Pettinelli, chiedendo ad Albe di mettersi alla prova in un brano da lui scelto, ricordando le volte che finora ha floppato durante questo tipo di sfide. Come se la caverà questa volta? Non mancheranno i guanti di sfida lanciati dalla maestra Alessandra Celentano a Dario e Serena che dovranno nuovamente sfidare il suo allievo Michele.











© RIPRODUZIONE RISERVATA