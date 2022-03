Amici 21 serale 2022, chi è la giuria e ospiti/ Il ritorno di Irama e Belen Rodriguez

Amici 21 serale 2022: spuntano tra le anticipazioni la data d’inizio e alcuni vip ingaggiati nel papabile cast

Ci siamo, si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto nella prima serata del 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto il giornale diretto da Alfonso Signorini, Chi magazine, riprende in esclusiva assoluta le anticipazioni tv della nuova fase in arrivo per i fedeli telespettatori del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Secondo la fonte degli spoiler tv, nel dettaglio, è confermata la giuria di qualità preposta ad Amici 20 per il serale, formata da Stash Fiordispino dei The Kolors, l’ex ballerino professionista dello show Stefano De Martino e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, i quali in qualità di giudici decreteranno 2 o 3 eliminazioni ad ognuna delle 9 puntate previste per la fase finale del talent-show.

Ma gli spoiler tv non finiscono qui. Per la quota super-ospiti si prevedono anche altri grandi ritorni al talent di Maria De Filippi, tra i quali i più quotati tra i papabili spiccano i nomi di Elisa, Marco Mengoni e Irama. E non è tutto. Perché, tra gli altri papabili superospiti si rilevano anche Elodie, Emma Marrone, Sangiovanni ed Elena D’Amario, che nel curriculum vantano la partecipazione ad una stagione passata del talent show. E infine, come regina tra i super-ospite, Belen Rodriguez, potrebbe a grande richiesta presenziare come special-guest fissa, in ogni appuntamento tv del serale di Amici 21.

Il serale di Amici 2022 è una partita a 3 squadre: ecco chi sono i concorrenti ammessi alla gara e le regole

Tra le anticipazioni tv del serale di Amici 2022 in arrivo, inoltre, emergono quelle riprese in un comunicato diramato da Maria De Filippi nel daytime di Canale 5. Secondo il contenuto dello stesso, ciascuna delle 9 puntate del serale prevede una serie di manche, in ognuna delle quali due squadre si daranno battaglia alle prese con alcune prove di canto o di ballo. Tra quest’ultime si rilevano passi a due, assoli e improvvisazioni per il ballo, duetti e pezzi da solista e le cover per il canto, e in più i guanti di sfida -voluti dagli insegnanti della scuola, 6 in tutto- che si dividono al timone delle 3 squadre competitor da 2 capitani ciascuna. Il Team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ad amici 21 si compone dei cantanti Calma, LDA, Gio, Luigi, e i ballerini Leo, Carola e Michele. Il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli si compone invece dei ballerini John Erik, Alice e i cantanti Albe e Crytical. Il team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini è invece formato dai cantanti Aisha, Sissi e Alex e i ballerini Christian, Serena e Nunzio.

Chi la spunterà al primo serale tra i 18 concorrenti ammessi alla fase finale di Amici 21? Staremo a vedere.





