Amici 21 serale 2022, Pettinelli al veleno su LDA: “Un vecchio”/ Lui: “Nun me ne fott*”

Amici 21 serale 2022, Anna Pettinelli attacca LDA

Si avvicina il via al serale di Amici 21 in corso, previsto per il 19 marzo 2022 su Canale 5, e, intanto, Anna Pettinelli – che insieme a Veronica Peparini compone una delle 3 squadre rivali ammesse alla fase finale dello show- passa all’attacco contro le due squadre avversarie, sferrando una serie di guanti di sfida e degli affondi destinati ad alcuni cantanti rivali dei suoi pupilli. Nel dettaglio, attraverso un collegamento con la casetta dei talenti la voce Rds decide di schierare Albe contro LDA, in una prova cover sul brano Take you dancing di Jason Derulo, che a suo dire metterebbe in risalto le qualità del pupillo a discapito del figlio di Gigi D’Alessio. Lda – a detta della maestra ha provato invano a darsi una ventata di modernità a livello stilistico nei 6 mesi del pre-serale, senza riuscirci, mentre Albe eccellerebbe in quanto contemporaneo. “Un 40enne nel corpo di un 18enne – è l’affondo che la Pettinelli lancia nel daytime di Canale 5, a LDA-. La vocalità è quello che è, scrittura mai moderna. In questi mesi ha cercato di darsi una parvenza di modernità, puoi rifarsi a Justin Bieber, ma se sei antico rimani antico. In questi mesi ha cercato di darsi una parvenza di modernità, puoi rifarsi a Justin Bieber, ma se sei antico rimani antico. Nella scrittura, sfrutta temi ruffiani, unico punto a favore. Poi, mi chiedo come mai non canta in inglese? “.

Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni puntata 16 marzo: sfida tra Leonardo e Nunzio

Dal suo canto il figlio di Gigi D’Alessio replica piccato, dichiarando di non accettare le critiche ricevute, soprattutto perciò che concerne la scrittura, dal momento che ha scritto barre personali su temi a cui tiene molto, quali oltre all’amore, l’Alzheimer in Buongiorno vita di Ultimo, La separazione tra genitore in Un attimo ancora dei Gemelli diversi, gli attacchi di panico in una rivisitazione in italiano di Fu*k it di Eamon, per poi smentire la voce Rds sull’English language-affaire. “Non è vero che non ho mai cantato in inglese- dichiara in presenza dei compagni di team che confermano, quali Gio, Luigi, Calma-, ho cantato Changes con te Luigi, Just the way you are di Bruno Mars ed altre canzoni in inglese. Ma non è tutto. Perché poi il figlio d’arte replica a alla Pettinelli dando libero sfogo alla sua napoletanità, quando apprende che la Pettinelli abbia mosso critiche anche verso i compagni di squadra cantanti: “Nun me ne fott*!”.

Amici 21 serale 2022/ LDA: "Sapessi cantare come cucino piadine, sarei il Justin Bieber italiano"

E’ polemica sull’attacco a LDA , prima del serale di Amici 21

L’attacco di Anna Pettinelli, in vista del serale Amici 21, non ha infatti come destinatario solo LDA ma anche gli altri cantanti del team avversario capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ovvero Luigi, Calma e Gio, a cui però replica prontamente LDA difendendo anche la sua posizione, in una risposta al vetriolo diventata virale via social: “Tutti abbiamo delle imperfezioni, è giusto che sia così, siamo qui anche per questo per farci conoscere. Poi se attacchi la squadra di Rudy Zerbi, la verità è che sotto sotto ti ca* sotto! Mi dà del banalotto, dà a Luigi del punto interrogativo, a Calma del graffiato senza stream e a Gio del non cantante , onestamente, se io ho tutte queste critiche per me mi stai dando importanza. Ma io non canto per la Pettinelli e nun me ne fo** proprio!”.

Amici 21 serale 2022, sfide canto: Albe vs. LDA/ "Sfido l'antico con il moderno"

Nel frattempo i fandom dei cantanti finiti nel mirino delle critiche di Anna Pettinelli insorgono via social, contestando aspramente l’attacco della voce Rds, in quanto ritenuto “fazioso” e “gratuito”: “Ragazzi siete i migliori, non potevate rispondere meglio”; “LDA napoletano doc”; “C’ha ragione Luca”; “C’hanno ragione i ragazzi”, si legge tra i commenti più aggreganti rilasciati a margine di un video pubblicato su TikTok, che immortala la replica di LDA & company destinata ad Anna Pettinelli. Nel frattempo trapelano le anticipazioni tv concernenti la fase serale di Amici 21 in arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA