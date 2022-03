Amici 21 serale 2022, Pettinelli lancia guanto ad Alex con Albe/ “La musica deve far sorridere”

Amici 21, Anna Pettinelli manda in sfida Albe contro Alex al secondo serale

Il 26 marzo 2022, su Canale 5, va in onda il secondo serale di Amici 21 e intanto -come annunciato dal daytime del talent show in onda il 22 marzo- Anna Pettinelli decide di lanciare un guanto di sfida, schierando Albe contro Alex,.

Lo scontro proposto dalla mittente del guanto di sfida consiste in una prova cover sulle note di Abbronzatissima. Il pupillo della Pettinelli e cantante di Millevoci (disco d’oro certificato FIMI), al secolo Alberto La Malfa, dovrà, quindi, dare battaglia al pupillo di Lorella Cuccarini. L’idea della voce Rds è quella di mettere alla prova il pupillo insieme al diretto competitor, a colpi di vocalizzi all’insegna della positività e del rinnovato ottimismo, peculiarità che per Anna Pettinelli appartengono al mondo di Albe, a discapito di Alex, che invece -sempre a detta della speaker radiofonica – alle risate preferisce il ruolo di “tenebroso”.

Amici 21 serale 2022, Todaro lancia la sfida Serena vs Carola/ "La danza è varia", l'attacco alla Celentano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il guanto di sfida divide il pubblico di Amici 21

“La musica deve anche farci divertire, in modo che possiamo rifugiarci in un posto positivo. I primi a dover sorridere sono Albe, scanzonato e divertente, e Alex, che in fatto di sorrisi non è molto generoso. Vediamo se riusciamo a strappare qualche sorriso ad Alex”, è la premessa con cui Anna Pettinelli lancia il nuovo guanto di sfida, anticipato per il secondo serale di Amici 21. Evento in cui potrebbero essersi 2 o al massimo 3 nuove eliminazioni. Che Albe e il diretto rivale possano rifiutarsi di prestare le loro voci al guanto di sfida prestabilito?

Calma si ritira dal serale di Amici 2022? "Non ce la faccio"/ Christian lo blocca

Intanto, il pubblico di Canale 5 si divide sulla sfida lanciata dalla voce Rds, come emerge dalle annesse reazioni social più disparate, che spuntano sul profilo Instagram di Amici: “Pettinelli, basta a stare contro Alex”; “Tutti temono Alex, è chiaro”; “Pettinelli i cantanti non devono essere tutti allegri”, si legge tra i messaggi più aggreganti, che supportano Alex.

Tuttavia, quest’ultimo mette ora a rischio l’intera classe dei 16 concorrenti ammessi al serale di Amici 21, per via dell’uso improprio di Internet e pc messi a disposizione dalla produzione: la stessa stabilisce, infatti, un duro provvedimento esteso a tutta la classe volto a prevenire casi di infrazioni come quello del cantante, motivo per cui Alex al Alessandro Rina è ora nel mirino di una polemica interna sollevatasi nella casetta dei talenti…

Amici 2022 ed.21/ Anticipazioni puntata 22 marzo: Calma verso il ritiro e guanti di sfida?

© RIPRODUZIONE RISERVATA