Amici 21 serale 2022, polemica su Gio eliminato/ “Agnello sacrificale”, lui: “Ecco cosa farò”

Amici 21, Gio Montana è il secondo eliminato al primo serale: piovono contestazioni

Il 19 marzo 2022 ha il via il primo serale di Amici 21, nei cui highlights troviamo l’eliminazione di Gio Montana, il secondo eliminato dopo la prima eliminata Alice Del Frate. L’uscita di scena di Gio fa ora rumore nel web, in quanto divide l’opinione dell’occhio pubblico, in particolare tra chi sostiene che fosse scontata -cioè dovuta all’ingresso tardivo del milanese tra le “new-entries” al talent- e i fan del trapper, che non si sarebbero mai aspettati un’eliminazione lampo per lui, tanto da tacciare il team di appartenenza del cantante -facente capo ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi- di averlo fatto esibire poco e tardi in puntata.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vestiti da suore/ Amici 2022: ballano e si baciano!

Gio Montana viene schierato per la prima volta alla terza delle 3 manche previste al primo serale Amici 2022 e per la seconda volta al ballottaggio finale (tra “titani”) , per la decretazione del secondo eliminato, disputatosi tra lui e il ballerino Christian Stefanelli, al termine del quale ha la meglio quest’ultimo. Alla prima delle uniche due esibizioni, che lo vede a rischio eliminazione con Leo e LDA, Gio si esibisce in una cover personalizzata sulle note de La bambola di Patty Pravo, a suon di barre trap. Un’esibizione che convince i fan così come il mentore Rudy Zerbi, seguita poi alla seconda prova al serale Amici 2022 dall’esibizione dell’inedito trap – Sotto la pioggia- che Gio esegue per il ballottaggio finale con Christian. Ma il dato di fatto che Gio sia schierato dal suo team solo nel finale dello show ora indispettisce non pochi telespettatori, tanto che si solleva un’accesa polemica su Twitter. In particolare si taccia Rudy Zerbi di aver sfruttato il trapper per fare “numero” in squadra e si getta ombre sul ripescaggio del giovane voluto dal talentscout dopo l’eliminazione che Montana ha subito dall’insegnante storica, Anna Pettinelli.

Zerbi punge Pettinelli e mostra 'le palle' ad Amici 2022/ Lei: "Dimensione è quella" Maria "si sono stortate"

“Povero ragazzo non era pronto e nemmeno Rudy ha mai creduto in lui… nemmeno per un momento … gli serviva qualcuno da sacrificare”, si legge, non a caso, tra i commenti che infiammano la polemica del web, che a gran voce avrebbe voluto un percorso “ad armi pari” al confronto con i talenti veterani, e quindi completo, per Gio Montana, con l’ingresso del trapper ad Amici 21 a inizio anno scolastico, previsto a settembre: “Hanno sbagliato tutto, dovevano lasciarlo entrare/tentare alla nuova edizione, a livello canoro era indietro rispetto agli altri, era anche ansioso dopo il bidone che gli ha riservato la Pettinelli…”. E ancora: “Sinceramente trovo che sia stato trattato male questo ragazzo, sia da Anna Pettinelli che da Rudy Zerbi… ipocrita più che mai”. Insomma, si contesta a gran voce che il cantante di Sotto la pioggia abbia giocato il ruolo di “agnello sacrificale” al talent, per scelta della produzione. Sarà proprio così? A onor del vero Gio avrebbe potuto chiedere a Zerbi di accedere per la seconda chance al talent direttamente a settembre 2022, quando è previsto l’inizio del nuovo anno scolastico Amici 21 ed.2022, al momento del ripescaggio di cui veniva beneficiato dal talentscout. Tuttavia, ora è lo stesso Montana a rompere il silenzio post-talent, a margine dell’uscita di scena da Amici 21, in un intervento social breve ma significativo, volto a rincuorare tutti i supporters.

Davide Mengacci o Ciana: chi è padre Rudy Zerbi?/ "Figli sono di chi li cresce"

Gio Montana rincuora il fandom dopo Amici 2022

In un video di reazione a caldo condiviso via social, all’indomani della sua uscita di scena da Amici 2022, così Gio Montana replica alla polemica che ora lo coinvolge, in quanto ritenuto da molti un “agnello sacrificale” di Amici 21. “Ciao ragazzi, sono le 8 di mattino, sono sul treno direzione Milano e finalmente rivedo la mia famiglia -dichiara mentre indossa i suoi amati panni da trapper quale è, promettendo un nuovo lavoro discografico – i miei amici, il mio produttore con cui farò tante belle cose per voi. e ci tenevo a ringraziarvi tutti per il calore, il supporto, l’affetto che mi state dando perché non è scontato”. A conclusione del messaggio, poi, l’ex compagno di team LDA (allievo record di streaming di Amici 2022con Quello che fa male”, palesa non perdere le speranze rispetto ad una possibile carriera nell’industria musicale, nonostante l’uscita lampo dal talent: ” Per me è importante… e piano piano mi conoscerete sempre di più tramite social”.

Gio Montana torna sui social con queste parole:#Amici21 pic.twitter.com/MKZaVQ9p8W — AMICI NEWS (@amicii_news) March 20, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA