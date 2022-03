Amici 21 serale 2022, regolamento/ De Filippi: “Prof kamikaze sui guanti di sfida”

Amici 21, Maria De Filippi anticipa il regolamento del serale

Si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto -nel daytime del talent in onda il 14 marzo 2022- Maria De Filippi annuncia ai concorrenti il regolamento della competizione che vedrà le 3 squadre competitor darsi battaglia a colpi di note e passi, tra i cantanti e ballerini.

“Come si presenterà il serale? Una giuria è preposta per il giudizio, viene stabilita quale squadra parte, la squadra che parte sfida una delle 2 squadre rimanenti -esordisce la produttrice nonché conduttrice del talent di Canale 5, in un rvm destinato ai talenti-. Chi vince ha la possibilità di indicare i concorrenti che si devono esibire, tra cui la giuria sceglierà chi viene eliminato”. E ancora: ” La squadra che vince ha in mano poi la chance di scegliere la successiva partita contro chi andare in sfida. Può decidere di andare in sfida contro la squadra battuta oppure la squadra rimanente in gara”.

Il comunicato, poi, prosegue, con la conduttrice che anticipa ai 18 concorrenti ammessi al serale di Amici 21 che, in apertura ad ognuna delle 9 puntate serali previste, viene stabilito un numero di 2 o 3 eliminazioni.

Maria De Filippi, quindi, conferma la formula del serale di Amici 20 per l’edizione del talent in corso, Amici 21, anticipando tra le altre regole della competizione in arrivo, ai 18 concorrenti: “Ciascuno di voi a livello di canto prepara 4 canzoni, più inediti, più i duetti. Ciascuno di voi a livello di ballo, 5 coreografie e i passi a due. Poi si aggiunge da parte di uno o due professori di una squadra la possibilità di mandare un guanto di sfida ai concorrenti dell’altra squadra. In questo caso il prof sceglie non solo contro chi andare, ma anche quello che si deve fare”.

Poi, passa a presentare i primi due guanti di sfida lanciati da Anna Pettinelli (con un sonoro “i Prof si sono sbizzarriti”), che il web ora definisce “kamikaze”, perché metterebbero a rischio i pupilli che la voce Rds manda in “guerra” contro le squadre avversarie. Entrambi i due guanti prevedono una sfida sulla scrittura creativa e vedono schierati i pupilli della Pettinelli, Albe e Crytical, rispettivamente contro LDA (Team Rudy Zerbi) e Alex (Team Lorella Cuccarini).

Che la squadre sfidate possano rifiutare i guanti lanciati dalla Pettinelli? Staremo a vedere cosa accadrà! Nel frattempo, si delinea la prima classifica degi stream per i cantanti, che vede in testa LDA…





