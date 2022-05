Amici 21 Serale 2022, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Albe a rischio?

Amici 21 Serale 2022, anticipazioni semifinale: chi saranno i cinque finalisti?

È tempo di semifinale per i ragazzi di Amici 21. Siamo arrivati all’ottava puntata del serale che anticipa la finalissima che andrà in onda, in diretta, la prossima settimana. Oggi, 7 maggio, verranno dunque proclamati i cinque finalisti di Amici 2022 che si giocheranno la vittoria nella puntata che, a quanto pare, non andrà in onda sabato 14 maggio ma in un altro giorno della settimana. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent in una puntata che regalerà non pochi colpi di scena. Al suo fianco, come sempre, la giuria composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. A loro il compito determinante di scegliere chi potrà proseguire il percorso verso la finale e chi no.

Al contrario delle precedenti puntate, la semifinale di Amici 2022 avrà uno svolgimento diverso. Sempre tre le manche ma la prima e terza esclusivamente tra cantanti, la seconda tra ballerini. Da ogni manche uscirà un finalista per un totale di tre. I quattro allievi che rimarranno fuori si sfideranno in un ballottaggio che proclamerà alla fine gli ultimi due finalisti.

I concorrenti e le sfide della semifinale di Amici 2022

Arrivati alla semifinale del serale di Amici 2022, come sono organizzate le squadre? La scorsa settimana a lasciare la scuola di Amici 21 e la gara del serale è stato Nunzio, ballerino del team di Raimondo Todaro. Ad oggi i concorrenti del serale Amici 2022 rimasti in gara sono: Alex (cantante), Serena (ballerina) e Sissi (cantante) per la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; Luigi (cantante) e Michele (ballerino) per la squadra Amici 2022 di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Albe (cantante) e Dario (ballerino) per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Saranno in due questa volta a dover abbandonare definitivamente la scuola rinunciando al sogno di conquistare la finalissima di Amici 21: chi sarà? (Clicca qui per scoprire cos’è accaduto nella registrazione di Amici 21)

Ospiti e nuova sfida tra prof al serale Amici 21

Non solo sfide nel corso della semifinale di Amici 2022. La tensione tra una manche e l’altra sarà allietata da momenti divertenti, come l’ennesimo guanto tra professori. Zerbi e Celentano da una parte e Cuccarini-Todaro dall’altra non si lasceranno sfuggire l’occasione di conquistare il centro del palco anche nell’ottavo serale. Dalle anticipazioni scopriamo che Celentano e Zerbi porteranno in scena Renato Zero e la coppia Al Bano e Romina Power: riusciranno a strappare una nuova vittori? Non mancherà poi la divertente rubrica Amici Senior curata da Nino Frassi a stemperare la tensione del ballottaggio finale tra i quattro ragazzi rimasti.











