Amici 21 serale 2022, Todaro lancia la sfida Serena vs Carola/ “La danza è varia”, l’attacco alla Celentano?

Al serale Amici 21 Serena Carella contro Carola Puddu: la strategia di Todaro contro la Celentano

Il prossimo 26 marzo 2022, su Canale 5, si trasmetterà il secondo serale Amici 21, che secondo il daytime settimanale in corso, a quanto pare, vedrà Carola Puddu e Serena Carella protagoniste di un guanto di sfida proposto dall’insegnante di quest’ultima, Raimondo Todaro. Il motivo alla base del lancio del guanto? L’insegnante di Amici 21, Raimondo Todaro, intende dimostrare ad Alessandra Celentano che la “danza è bella perché varia”, in risposta alle critiche che la maestra di danza classica continua ad avanzare al talent su Serena, non ritenendola idonea al ballo in fatto di linee e doti fisiche riconosciuti dai canoni ideali classici per un ballerino che si rispetti. La prova richiesta da Todaro è un assolo sulle note di Single ladies di Beyoncé, che quindi valorizzerebbe le doti artistiche e fisiche di Serena, al confronto con Carola.

SERENA CARELLA, AMICI 2022/ "Non ha il fisico per ballare!" Si tratta di bodyshaming?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Le reazioni al guanto di ballo ad Amici 2022

“Esistono vari ballerini. Possono esserci dei bravi ballerini, non adatti a determinati spettacoli”, è la motivazione alla base della scelta di Raimondo Todaro, maturata sul guanto di sfida che schiera Carola Puddu contro Serena Carella. Il pubblico del talent si dice in trepidante attesa di assistere alla sfida a colpi di passi di danza preannunciata ad Amici 21 e le due dirette interessate – in quanto concorrenti chiamate a darsi battaglia al secondo serale dello show- sembrano non voler rifiutare la prova che le vedrebbe schierarsi ancora l’una volta una contro l’altra.

Carola Puddu, chi è la concorrente di Amici 21/ La ballerina voluta dalla Celentano

In particolare Carola Puddu ironizza: “A livello di interpretazione ci sta, visto che sono single, in Single Ladies potrei giocarmela”. “Divertente”, è la reazione a caldo di Serena, che già si immagina nei panni di Beyoncé. Chi la spunterà?

LEGGI ANCHE:

Raimondo Todaro e il "tradimento" di Francesca Tocca/ Il flirt con Valentin, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA