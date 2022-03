Amici 21 serale, chi è la giuria? Stash, Filiberto e De Martino!/ Squadra che vince non si cambia

Amici 21, al serale torna il trio della giuria di Amici 20: Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia

Si avvicina il via al serale di Amici 21, preannunciato per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto si prevede un ritorno in grande stile alla fase finale dello show di Maria De Filippi, quello dei tre giudici, che all’edizione Amici 20 hanno contribuito a registrare il record di ascolti tv per il talent, e la gioia dei vertici Mediaset: parliamo di Stash Fiordispino dei The Kolors, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. “Quanti chilometri ho fatto soltanto per il panorama…”, canta il trio di giudici in un video promozionale della hit dell’estate 2021 scorsa, Cabriolet Panorama, targata The Kolors, celebrando così i traguardi raggiunti in termini di audience unendo le forze in una giuria di qualità adibita ad arte per lo show dei talenti, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

E ora la magia del “trio della perfezione”, formato dal cantante e musicista professionista Stash, l’ex ballerino storico di Amici Stefano e il principe nobile fruitore di musica e delle arti in genere Emanuele, potrebbe rinnovarsi, per un serale di Amici 21 che si preannuncia a dir poco scoppiettante. La conferma dei giudici, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, nel ruolo di membri della giuria del serale Amici 21, giunge dai profili social del sempre beninformato Amici news.

Dopo la chiusura degli appuntamenti domenicali di Amici 21 -avutasi con l’ultima puntata in onda il 6 marzo 2022 su Canale 5- cresce la trepidante attesa generale per la registrazione del primo appuntamento serale del talent, di cui si hanno delle prime anticipazioni tv, come quelle annunciate dalla stessa Queen Mary. In un comunicato diramato ai 18 concorrenti ammessi alla fase finale di Amici 21, Maria De Filippi svela -tra le altre cose- che si registreranno almeno 2 o in alternativa 3 eliminazioni, ad ogni puntata del serale, al talent show.

La reazione del web al ritorno del trio di Amici 21, in vista del serale

Nel frattempo, il preannunciato ritorno del magic-trio della giuria adibita al serale di Amici 21 fa strage di cuori tra i fedeli supporters dei tre maschi alpha della tv made in Italy. “Mi piace questo trio”, “Un bel trio, siete bellissimi”, “Simpatici e bellissimi, complimenti”, “Trio top per simpatia”; “Ma che trio”, si legge tra i commenti social rilasciati a margine dell’ultimo video registrato dal magic-trio per il web, sulle note di Cabriolet panorama targata The Kolors.

Poi, non mancano all’appello neanche i detrattori, pronti a spegnere l’esultanza sul serale in arrivo: “Sarà un serale orrendo”; “Porteranno avanti chi ha 18 anni”, “Almeno una donna poteva esserci”, “Di nuovo quei tre pagliacci”. Ma visti gli ascolti brillanti registrati al serale di Amici 20, una cosa è certa: il magic-trio della giuria di Amici 21 vorrà quantomeno essere all’altezza di sé, del primato raggiunto alla scorsa stagione del talent di Maria De Filippi. Staremo a vedere cosa accadrà!



