Amici 21 serale, chi sarà il vincitore 2022?/ Gli eliminati prima della finale: da Nunzio a Serena ma LDA…

Chi vincerà Amici 21? Le previsioni di finalisti in vista dei fan alla vigilia del quinto serale

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, condotto e prodotto da Maria De Filippi, come accade ormai per consuetudine sul sito web Reality-House è indetto un sondaggio web sulle preferenze degli utenti rispetto alla rosa dei concorrenti candidati alla finale del talent, ballerini e cantanti. Con il sondaggio web e i suoi risultati provvisori si delineano quindi dei pronostici, in prospettiva dei prossimi appuntamenti del serale Amici 21, in particolare la puntata finale, rispetto al papabile trionfatore e i possibili eliminabili a rischio ballottaggio e nuovi eliminati, che potrebbero rivelarsi a partire dal quinto serale, previsto per sabato 16 aprile 2022 su Canale 5.

AMICI 21 SERALE 2022/ Eliminati e anticipazioni registrazione 16 aprile: Nunzio...

Il sondaggio web di Reality House, indetto con il punto di domanda “Chi vincerà Amici 2022?”, vede al primo posto imporsi Sissi (Silvia Cesana), con la percentuale di votazioni pari al 30%. La cantante e pupilla di Lorella Cuccarini è poi seguita al secondo posto da Luigi Strangis, pupillo di Rudy Zerbi, che si impone con il 26% di preferenze. Terzo podio per Alex (Alessandro Rina): il pupillo di Lorella Cuccarini raggiunge il 24% delle preferenze. Quarto posto per il figlio d’arte, in quanto figlio di Gigi D’Alessio, LDA, che ottiene l’11% delle preferenze e in questi giorni inoltre batte il record di stream complessivi di Amici 2022, che lui stesso ha ottenuto nella scuola con Quello che fa male (certificato disco d’oro e disco di platino FIMI), sbaragliando la concorrenza dei competitor cantanti. Dal momento che la finale di Amici 20 (la scorsa edizione) si è disputata a 5 finalisti -con Tancredi, Deddy, Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni- ad Amici 21, oltre alla preannunciata prima finalista e papabile vincitrice Sissi, e gli altri preannunciati finalisti Luigi, Alex e LDA potrebbe giungere in finale anche Carola Puddu: la ballerina classica e pupilla di Alessandra Celentano si posiziona al quinto posto con il 5% delle preferenze.

Amici 21, LDA batte il record stream/ "Quello che fa male" verso il doppio platino

Pronostici eliminati di Amici 2022: ecco chi potrebbe uscire nei prossimi serali

Fuori dalla rosa dei possibili 5 finalisti di Amici 21 poi spuntano inoltre i possibili concorrenti a rischio eliminazione e nuovi eliminati già a partire dal quinto serale Amici 2022 potrebbero essere eliminati dal reality.

Michele Esposito: il ballerino classico e pupillo di Alessandra Celentano si posiziona al 6° posto, ottenendo il 2% delle preferenze. Invece al settimo posto, in un pari merito del valore percentuale dell’1% di preferenze, si posizionano il cantante e pupillo di Anna Pettinelli, Albe (Alberto La Malfa), che ha ottenuto il disco d’oro FIMI con il singolo Millevoci, e il ballerino latinista e pupillo di Raimondo Todaro, Nunzio Stancampiano. Ottavo ed ultimo posto, e quindi nella fascia ad alto rischio ballottaggio ed eliminazione, troviamo in un pari merito la ballerina modern e pupilla di Raimondo Todaro, Serena Carella, e il ballerino modern e pupillo di Veronica Peparini, Dario Schirone.

Amici 21, Cuccarini sfida LDA e Luigi con Alex e Sissi/ "Non è equa", è polemica

Insomma tutto può ancora cambiare, infatti già oggi due o al massimo tre concorrenti potrebbero essere eliminati nella registrazione del quinto serale di Amici 21 dove potremmo assistere all’eliminazione a di Serena e Dario o anche del terzetto Albe, Dario e Serena.

Ricordiamo che i pronostici su vincitore, eliminabili ed eliminati di Amici 2022 sono in continuo aggiornamento, per cui nulla è dato per scontato. I dati in questione sono un indicatore delle preferenze del pubblico, che potrebbe però rispecchiare il verdetto dei 3 giudici del serale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA