Amici 21 serale: quando inizia e puntate/ Anticipazioni edizione 2022: cast e giudici

Amici 21 verso il serale: trapelano gli spoiler sulle date degli appuntamenti tv

Si avvicina il via al serale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21 in corso, previsto per il prossimo 19 marzo 2002, (pochi giorni dopo la finale del Gf vip 6, NDR), e intanto trapelano delle anticipazioni tv anche per ciò che concerne gli ulteriori dettagli della rinnovata programmazione tv dello show e non solo. Come anticipato da Davide Maggio il weekend di Canale 5 segnerà presto un grande cambiamento per l’appuntamento settimanale previsto per Amici, che consisterà nello spostamento della messa in onda della puntata ufficiale dal pomeridiano della domenica alla prima serata del sabato.

L’ultima puntata domenicale dello show di Maria De Filippi è prevista per il prossimo 6 marzo 2022 su Canale 5 e il 13 marzo, il giorno che precederà quello del via al serale, invece potrebbe andare in onda uno speciale daytime pomeridiano di annuncio della fase finale del talent, a cui hanno avuto accesso altri 2 cantanti e 2 ballerini dopo Michele, Dario, Carola, Alex e Sissi alla puntata domenicale del 27 febbraio 2022.

Stando agli ultimi spoiler tv, concernenti la rinnovata programmazione tv di Amici 21 in corso su Canale 5, inoltre il serale in arrivo si comporrà di 9 puntate, di cui la prima segnerà il termine della messa in onda del daytime pomeridiano, che andrà in onda fino al 13 marzo 2022. La puntata finale del serale cadrebbe quindi il prossimo 14 maggio 2022, quando dovrebbe trasmettersi la diretta finale degli Eurovision Song Contest 2022, ma appare improbabile che Amici possa scontrarsi con l’Eurofestival in una gara di ascolti tv al “gran final” dei due format.

Per ciò che concerne i protagonisti del serale del talent, previsti per il ruolo di giudici d’eccezione, nulla può ancora dirsi certo. In una recente intervista concessa a Vanity Fair, Stefano De Martino ha reso noto che, qualora gli giungesse la proposta di una riconferma nel ruolo di giudice da parte dei vertici Mediaset, lui non si tirerebbe indietro: “È una cosa che viene decisa a ridosso della partenza ma, in caso mi arrivasse la proposta, non potrei dire di no”. In giuria, insieme all’ex di Belen Rodriguez, potrebbero confermarsi anche la cantante Giorgia e l’attrice Giulia Michelini.



