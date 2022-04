Amici 21, Serena Carella “Alessandra Celentano? Non capisce un ca**o! “/ È scontro!

Amici 21, Serena Carella attacca Alessandra Celentano

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 16 aprile 2022 su Canale 5, si registra nel daytime del talent un attacco a distanza da parte di Serena Carella sferrato ai danni di Alessandra Celentano, con il beneplacito del compagno di studio Dario Schirone, che insieme a lei sono nel mirino delle critiche della maestra di danza classica.

L’attacco a distanza dei due allievi ballerini della scuola più amata dagli italiani giunge a margine delle critiche che i diretti interessati hanno ricevuto al quarto serale dalla maestra di danza classica sulla base di due prove di danza. Si tratta di un Tuca Tuca che Serena ha interpretato con Nunzio Stancampiano in un tributo a Raffaella Carrà e un assolo sulle note di Gold, che Dario ha eseguito al guanto di sfida contro Michele Esposito, come voluto da Alessandra Celentano.

“Era talmente amatoriale da diventare quasi simpatico -pensa il livello“, ha dichiarato in puntata la Celentano ai danni di Serena e Nunzio, per poi lanciare la sua critica anche ai danni di Dario, pupillo di Veronica Peparini che lei non ritiene all’altezza del nome di ballerino. “La differenza di questo tipo di coreografie è che ci sono determinati requisiti che bisogna avere per forza“. Veronica Peparini prontamente difeso il suo allievo ad Amici 21: “Tu parli di Michele come di un ballerino eccellente e parli di altri, come Dario, come ballerini scarsi. Ma questo non è vero“. E ora, in occasione del rinnovato daytime settimanale di Amici 21, Serena Carella e Dario Schirone hanno l’occasione di replicare alla maestra di danza avversa.

Dario e Serena si difendono: la replica ad Alessandra Celentano

Dario Schirone non accetta che Alessandra Celentano faccia della versatilità un cavallo di battaglia di Michele Esposito ad Amici 21: “Più che altro io ho dovuto per forza coinvolgere Michele. Non ho detto che non è versatile. Però lei ne esalta tanto la versatilità ma non l’ha mai fatta vedere così esplicitamente“. Serena Carella fa eco al compagno di studio: “Ma ogni volta dice di questa versatilità, ma dove? Cioè, Michele è stupendo, io lo adoro come ballerino. Però, cioé, dai… Ogni volta con ‘sta c***o di versatilità nella mente sua… Ci ha rotto pure le palle” E ancora: “Ha esagerato anche quando ha detto che Michele è più versatile rispetto a Dario. Perché Dario è il più versatile qua dentro. Quindi devi avere proprio la faccia tosta. Come dire “Non capisco un ca**o”. La pupilla di Raimondo Todaro, Serena, ha infine dato libero sfogo alla sua rabbia, sferrando un’esternazione colorita alla Celentano: “Ma quella… Cioè, davvero non capisce un ca**o“.

