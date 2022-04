Amici 21, Serena fa mea culpa: “Brutte parole”/ La Celentano: “Con questo gesto…”

Amici 21, Serena Carella decide di incontrare Alessandra Celentano: il motivo è uno scontro a distanza

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Serena Carella e Alessandra Celentano hanno modo e tempo di chiarirsi rispetto ad una querelle che le vede protagoniste da giorni. Al quinto serale del talent Alessandra ha indispettito Serena, giudicando il Tuca Tuca realizzato dalla ballerina con Nunzio Stancampiano come un “ballo amatoriale”, tanto che la pupilla di Raimondo Todaro ha ribattuto alla maestra di danza classica con un sonoro: “La maestra non capisce un ca**o”. Un’esternazione che la Celentano ha stigmatizzato, auspicandosi che questa fosse uno sfogo dettato dallo stress della ballerina rispetto alla preparazione del serale del talent. E, rispetto al messaggio lanciato dalla Celentano, Serena ha maturato la voglia di confrontarsi con la maestra di danza classica in occasione di una convocazione tra le due, una proposta che la nipote di Adriano Celentano ha accettato.

“Volevo chiederle semplicemente scusa per la brutta figura che ho fatto e le brutte parole che ho detto – esordisce la fidanzata di Albe, nel suo chiarimento con la Celentano ad Amici 21 -. Non sono fatta così, non so cosa avessi per la testa in quel momento ma non penso quelle cose”. La maestra di danza classica, quindi, accetta le scuse e replica così a Serena Carella: “Io ti stimo, ti trovo una ragazza educata, matura, intelligente. Penso che tu abbia dei pregi. Ci sta uno sfogo dopo lo stress e l’ansia di tutti questi mesi, ma purtroppo in questi casi si passa subito dalla parte del torto. Sono rimasta davvero male. Per questo non ho voluto farti una sfuriata: sono rimasta male e incredula”.

Alessandra Celentano chiarisce con Serena Carella ad Amici 21

Con allusioni alle critiche che rivolge all’aspirante ballerina, in primis sull’aspetto fisico, Alessandra Celentano poi invita Serena Carella a prendere il buono del suo giudizio, lasciando intendere che esso sia costruttivo: “Dovresti mettere sul piatto della bilancia tutte le cose che ti vengono detto, non solo le cose comode o le cose scomode”. Infine, la maestra di danza sembra perdonare lo scivolone a Serena Carella: “Con questo tuo gesto rimarrà la mia stima nei tuoi confronti perché capisco che sei una ragazza che ha capito di essere caduta in uno scivolone molto brutto. Mi fa piacere che tu mi abbia voluta incontrare”.

