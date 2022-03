Amici 21, Serena in crisi per la Celentano scoppia in lacrime/ “Non mi fa bene”

Amici 21, Serena Carella nel mirino di Alessandra Celentano: i nuovi guanti di sfida

Nell’attesa del nuovo nonché terzo serale di Amici 21, previsto per il 2 aprile su Canale 5, Alessandra Celentano torna a sfidare la pupilla di Raimondo Todaro, Serena Carella, e non con uno bensì due guanti di sfida. Nel dettaglio, nel daytime settimanale che precede il nuovo appuntamento tv del sabato di Amici 21, la maestra di danza classica lancia due guanti contro Serena e di danza+. Uno che schiera la ballerina moderna contro la ballerina classica e pupilla della maestra Carola Puddu in una prova di moderno e neoclassico da realizzarsi con un piede in una scarpa da ginnastica e l’altro in una scarpa da punta per il classico e l’altro che schiera la ballerina moderna in coppia con Nunzio Stancampiano contro il duo dei suoi pupilli Michele Esposito e Carola Puddu, improntato sullo staging di coppia.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano fidanzati/ Choc "Io e lei abbiamo avuto una storia"

La reazione di Serena Carella al nuovo attacco sferratole da Alessandra Celentano? La ballerina del team capeggiato da Raimondo Todaro in coppia con Lorella Cuccarini non manda giù l’ennesimo attacco a colpi di guanti di sfida della maestra, tanto che finisce in un mare di lacrime. “Davvero sono proprio stanca, basta! Voglio continuare a migliorare, si, però ste cose non mi fanno migliorare…”, dichiara quindi in uno sfogo condiviso con il resto della classe di allievi nella scuola, Serena, non appena appreso da un rvm i nuovi guanti di sfida della tenibile Alessandra Celentano.

NUNZIO, AMICI 2022/ Alessandra Celentano attacca: "È coatto e spavaldo"

Amici 21, Serena in crisi: eliminata al terzo serale?

Ma non è tutto, perché lo sfogo in preda alle lacrime di Serena Carella ad Amici 21, poi, prosegue con la ballerina moderna che non troppo velatamente taccia i nuovi guanti di sfida ricevuti da Alessandra Celentano -in vista del terzo serale dello show- di “iniquità”, nel continuo paragone che la maestra muove tra lei e Carola Puddu in termini di danza: “Io ho imparato tanto con il guanto sui tacchi non come il guanto fatto con Nunzio, dove abbiamo rischiato con lui che non ha studiato prese…”. E poi prosegue sembrando di voler minacciare il rifiuto di almeno uno dei due nuovi guanti: ” Io non voglio rifiutare il guanto sulle punte, ma faccio una pessima figura”. A rincuorare la ballerina è prontamente il fidanzato e cantante concorrente al serale di Amici, Albe: La maestra Celentano crede che tu sei forte se fai il tuo, quindi ti lancia guanti per prendere il punto”.

Albe, Amici 2022/ Dopo incubo Sangiovanni, il guanto senza autotune, eliminato?

Che i nuovi guanti di danza possano mettere a dura prova Serena, tanto da determinarne l’eliminazione al terzo serale di Amici 21? Staremo a vedere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA