Amici 21, Serena nel mirino di Peparini e Dario/ “Guanto modern, su Tiziano Ferro”

Amici 21, Veronica Peparini sfida Serena Carella con un guanto di sfida per il settimo serale

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Veronica Peparini sfida Serena Carella insieme al pupillo Dario Schirone, in un guanto su una choreo di danza modern. Così come emerge dal daytime del talent -in onda il 27 aprile 2022- la maestra di danza moderna chiama la pupilla di Raimondo Todaro, in una comunicazione di sfida -in vista del rinnovato serale di Amici 21- allo scontro diretto con il suo protetto e su un pezzo coreografato sulle note di uno degli artisti italiani più amati in Italia e nel resto del mondo, si tratta di Tiziano Ferro.

“A me piaci e credo tu sia cresciuta in questo percorso -fa sapere Veronica Peparini, in una comunicazione di sfida avanzata al team capeggiato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, in un rvm indirizzato a Serena Carella-, ma ora è tempo di mostrare i propri punti di forza, per cui schiero il guanto modern puro, una choreo mia”. Insomma, Veronica si dice certa che il suo guanto di danza moderna possa mettere in risalto le doti del talento di Dario al confronto con la pupilla di Todaro, la quale è anche lei appartenente alla categoria di danza moderna come lo sfidante.