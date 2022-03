Amici 21, sfogo eliminati Alice e Gio / “Non lo volevo fare” “Dico le cose in faccia”

Amici 21, Alice Del Frate eliminata dal serale prima di Gio Montana: lo sfogo

Il primo serale di Amici 21, in onda il 19 marzo 2022 su Canale 5, vede tra gli highlights le eliminazioni della ballerina Alice Del Frate e il cantante Gio Montana. La prima non è riuscita a salvarsi, una volta finita al ballottaggio per la prima eliminazione contro Albe, salvato dai voti dei 3 giudici adibiti alle votazioni e alle eliminazioni, Stash Fiordispino dei The Kolors, l’ex ballerino dello show, Stefano De Martino, e il principe fruitore delle arti, Emanuele Filiberto di Savoia. A nobilitare il ruolo coperto da Alice nella scuola di Amici 21 è la mentore Veronica Peparini: la maestra ricorda in studio che l’allieva abbia imparato a ballare su un balcone di casa, durante il periodo del lockdown disposto in Italia, come misura di prevenzione del Coronavirus.

L’eliminata – la cui uscita da Amici ha preceduto quella di Gio Montana- con alle spalle un background di ginnasta sperava di non dover rinunciare alla metamorfosi da ginnasta a ballerina –avviata ad Amici 21 e in un primo intervento post-talent -ai microfoni della produzione Mediaset- non a caso si palesa provata per la sua uscita di scena al primo serale di Amici 2022. “Ho lavorato tantissimo – fa sapere la ballerina, in apertura del suo intervento a caldo, per poi rivelare quale evenienza avrebbe voluto evitare durante la competizione- ero sicura ed ero felice di quello che stavo per andare ad affrontare. L’unica cosa che non volevo era fare la prima manche e perderla, perché sarei andata contro quelli della mia squadra, che ritengo tutti fortissimi”. All’idea di doversi battere con il resto del suo team -capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini- quindi, Alice non è riuscita a godersi il primo serale di Amici 21, cosa che a suo avviso potrebbe aver segnato in negativo le sue esibizioni, tanto da condurla all’eliminazione al cospetto del giudizio dei 3 giudici.

Gio Montana si sfoga dopo l’uscita di scena da Amici 2022 insieme ad Alice Del Frate

Anche il secondo eliminato, Gio Montana, rilascia intanto una prima reazione a caldo a margine della sua eliminazione da Amici 2022 . Il trapper di Sotto la pioggia è finito a rischio eliminazione con LDA e Leo al termine della terza manche, per poi scontrarsi al ballottaggio finale per la decretazione del secondo eliminato con Christian Stefanelli, che ha battuto il cantante segnando la sua uscita dal talent-show. E, sulla scia della polemica social che lo dichiara un agnello sacrificale di Amici 21, nel suo intervento post-talent rilasciato ai microfoni della produzione Mediaset il trapper traccia un bilancio consuntivo del soggiorno nella scuola più amata dagli italiani, e non solo.

“Per la persona che sono è un po’ difficile instaurare un rapporto con me -fa sapere l’ex allievo di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 2o22, Gio Montana– per poi proseguire –. Sono molto socievole, però dico le cose in faccia. Sono abituato a fare una cosa in un determinato modo, e la faccio anche se non va bene a nessuno. Questo mi porta a essere visto in una determinata maniera a primo impatto. Poi conoscendomi, e vedendo le sfaccettature della mia persona, quasi sempre la gente si ricredere e capisce come sono fatto veramente”. In merito agli errori commessi sul palco di Amici 21, dovuti ad esempio ai cali di memoria subiti rispetto ai testi dei suoi inediti in alcune esibizione del pre-serale di Amici 2022, poi aggiunge: “Il mio problema non è mai stato il fattore pubblico. Dentro di me si è innescata una paura di sbagliare dal momento in cui ho sbagliato il mio inedito. Sono molto lento io a metabolizzare. Comunque sia io avuto una crescita anche canora oltre che personale all’interno di questa scuola, sono soddisfatto, ho dimostrato che posso fare le cose bene”.











