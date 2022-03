Amici 21, Silvestri replica alla polemica “La paranza” vs LDA/ “Secondo me è un po’ Pulcino Pio” frecciatina?

Amici 21, LDA rischia grosso con polemica sul caso “La paranza”: l’affondo di Rudy Zerbi

Alla vigilia del secondo serale di Amici 21 in corso, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, fa rumore l’affondo che Rudy Zerbi ha riservato nel daytime del talent al pupillo LDA, per la contestazione che il 18enne ha mosso insieme a Calma, de “La paranza” di Daniele Silvestri. Un tormentone cult della musica italiana, che LDA e il compagno di squadra Calma rifiutano come assegnazione per il secondo serale di Amici 21, a suon di contestazioni tra le più disparate. “Mi vergogno a cantarla”, sbotta Calma, e LDA gli fa eco al grido di: “Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Io resto allibito. […] Penso che questo pezzo faccia schifo… Io questa canzone non la canto, anche a costo di rischiare l’eliminazione… è in ballo il mio futuro artistico”. E poi ancora, rincara la dose, Calma: “Qui si tratta di fare i giullari di corte”.

Ma non è tutto. In uno sfogo di contestazione de La paranza, poi esteso in confidenza con il resto della classe di Amici 21, Calma ammette il successo de La paranza, quasi come a volerla salvare dal peso delle critiche condivise con LDA: “Tutti conosciamo La Paranza, quindi vuol dire che ha avuto successo, però…”. Ma Luca D’Alessio rimane della sua opinione lapidaria: “Pure il Pulcino Pio ha avuto successo. Io lo so che Rudy mi farà il caz*iatone, ma che me lo faccia. Gli diro che questa roba non la canto perché è ridicola per me”.

Non si fa attendere, quindi, il rimprovero di Rudy Zerbi, che taccia i pupilli di ignoranza, dall’alto del ruolo di produttore coperto per La paranza, in occasione della convocazione dei ragazzi in sala-prove sul caso spinoso: “Chi si deve vergognare siete voi per l’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo di questo genere. Con la supponenza con cui parlate di cose che non sapete. Con la strafottenza con la quale vi rivolgete ad un artista come Daniele Silvestri”. E ancora: “Lo sapete che La Paranza parla di mafia… Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. Fate una figura terribile”. Ad appoggiare Zerbi è in queste ore l’intervento su Instagram di Gigi D’Alessio, che dà uno schiaffo morale al figlio LDA per l’accaduto. Ma, a differenza di D’Alessio senior, c’è chi si schiera dalla parte di D’Alessio junior, e non si tratta del solo fandom del diretto interessato, LDA al secolo Luca D’Alessio. Si parla del cantante de La paranza in carne ed ossa, Daniele Silvestri.

Daniele Silvestri risponde a LDA a suon di autoironia o polemica?

In un intervento condiviso con il web su Twitter, infatti, il cantautore de La paranza, Daniele Silvestri, spezza una lancia a favore di LDA nel caso spinoso che ora lo vede coinvolto e che rischia di compromettere la sua corsa per la vittoria di Amici 21. Nel dettaglio, Silvestri riporta il seguente cinguettio autoironico, parafrasando LDA, che ha dato del “Pulcino pio” a “La paranza”: “Comunque pure secondo me è un po’ Pulcino Pio”.

Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio. — Daniele Silvestri (@daniesilvestri) March 25, 2022

Parole che, insomma, inequivocabilmente sono volte a mettere fine al caso del momento esplosa ad Amici 21, che coinvolge indirettamente anche Daniele Silvestri. Basterà il cinguettio ironico di Silvestri a spegnere la polemica abbattutasi su LDA e Calma?











