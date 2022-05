Amici 21: Sissi approda a Netflix e Leo sbarca a Ballando?/ De Filippi meglio di un ufficio di collocamento

Amici 21, i concorrenti trovano lavoro: tutte le indiscrezioni su Sissi, Elena, Leo…

Amici 21 può ufficialmente dirsi un ufficio di collocamento, dal momento che non solo per i cantanti ma anche per i ballerini ci sono delle importanti novità, concernenti il mondo del lavoro. E se per la quota ugole targate Amici 21, ben sei cantanti concorrenti al serale si dicono vincolati a delle case discografiche per un futuro musicale ormai certo, non mancano poi altre proposte di lavoro, che riguardano in particolare la finalista Sissi, due ballerini ed ex concorrenti al serale e una cantante protagonista del pomeridiano del talent.

Nello specifico, secondo quanto anticipato da Il vicolo delle news, Carola Puddu (concorrente del serale di Amici 21) è stata messa sotto contratto per il ruolo di protagonista nello spettacolo Giulietta e Romeo del Balletto di Roma, per la gioia della mentore Alessandra Celentano. Dello stesso team di appartenenza al serale di Amici 21, l’altro ex concorrente ballerino, Leonardo Lini, avrebbe avviato le trattative per un ingaggio nel cast di Ballando con le stelle 2022, il dancing-show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno: che l’ex pupillo latinista della Celentano possa “tradire” Amici di Maria De Filippi per Ballando? Nel web non si esclude che il talent di Canale 5 possa contendersi con il dancing show Rai l’ingaggio di Lini come ballerino professionista nel corpo di ballo. L’ex concorrente nel team di Rudy Zerbi al pomeridiano di Amici 21, Elena Manuele (la quale spesso si è mostrata molto vicina a LDA, nel talent) è stata scelta per il ruolo di protagonista nel musical francese, “Bernadette di Lourdes”, musiche di Gregoire e messa in scena di Serge Denoncourt con l’adattamento in italiano di Vincenzo Incenzo.

Ma le indiscrezioni sul futuro dei protagonisti di Amici 21 non finiscono qui. All Music Italia rende noto che la finalista del talent, Sissi (Silvia Cesana) è stata inserita con il brano “Per farti paura” nella colonna sonora dell’ultima stagione della serie Netflix ”Summertime”. Oltre all’inedito della cantante, è stato aggiunto anche il singolo “Scossa” dell’ex allievo di Amici 20, Sangiovanni. “Per farti paura” è un singolo pubblicato da Sissi, che ha firmato un contratto con la casa discografica Sugar: il pezzo è stato scritto da Davide Fanelli. La cantante Sissi, inoltre, è in corsa per la vittoria del circuito canto e del montepremi finale del talent (la finale è prevista per il 15 maggio 2022), insieme agli altri finalisti Alex, Albe, Luigi, Michele e Serena. Tra gli altri protagonisti del serale di Amici 21 -ritenuto finalista mancato dal web- LDA è il primo allievo cantante di Amici 21 a firmare il contratto con una casa discografica, la Sony Music Italy, ed è in attesa del rilascio del suo primo album omonimo, in uscita a maggio 2022. Anche Alex, Albe e Luigi sono ora vincolati alle major discografiche, da un contratto.

