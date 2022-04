Amici 21, Sissi canta Dove sei/ La sua posizione nella classifica stream

Amici 21, Sissi presenta l’inedito al serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Sissi (Silvia Cesana) emerge sul canale YouTube di Amici di Maria De Filippi registrando un importante numero di visualizzazione con il video dell’esibizione di Dove sei, che lei a segnato sul palco del quinto serale. Dove sei è il titolo di uno degli inediti lanciati dalla cantante e pupilla di Lorella Cuccarini nella celebre scuola di Maria De Filippi e contribuiscono a fare di lei una dei candidati al titolo di vincitore di Amici 21.

Amici 21, Dario asfalta LDA: è polemica/ Ma figlio di Gigi D'Alessio tra i favoriti

La voce di Sissi è una delle più apprezzate tra quelle dei talenti nel canto, concorrenti di Amici 21. “Dove sei, è da un po’ che non ci sentiamo”, canta Sissi (Silvia Cesana) nella sua performance diventata virale in queste ore.

Silvia Cesana e la posizione nella classifica stream

Nell’attesa del sesto serale di Amici 21, Sissi (Silvia Cesana) si posizione al quarto posto nella classifica stream complessivi su Spotify Italia, targata Amici 21. La classifica in questione vede primeggiare LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio si colloca al primo posto, seguito poi al secondo posto dal rivale Albe, al terzo posto da Alex, e al quarto posto da Luigi Strangis.

Sissi presenta "Dove sei", Amici 21/ Testo e significato dell'inedito

Al sesto serale Lorella Cuccarini potrebbe schierare Sissi in duetto con Alex e contro l’accoppiata protetta da Rudy Zerbi, LDA e Luigi, sulle note di Elisa. Un guanto di sfida che Luigi insieme a LDA non hanno ritenuto equo, tanto che la Cuccarini ha convocato Strangis, per poi avere con lui un confronto piuttosto teso.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Dario si sfoga con Sissi: "Non mi piace LDA..."/ Scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA