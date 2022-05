Amici 21, Sissi e Dario si sono lasciati/ Perché è già finita? La retromarcia del ballerino

Dario e Sissi, già finita la storia d’amore nata ad Amici 21

Tra Sissi e Dario è già finita. I due concorrenti di Amici 21 si sono detti addio, dopo essersi vissuti appieno nei mesi trascorsi all’interno della casetta e della scuola di Canale 5. La loro relazione ha fatto appassionare milioni di giovani, in molti ragazzi e ragazze si sono affezionati alla coppia, ma di recente il ballerino ha messo fine al rapporto con Sissi. Cosa sarà mai successo? I due allievi si erano salutati con la promessa di rivedersi, una volta terminato il talent, ma a quanto pare Dario ha fatto un passo indietro. Eppure dopo essere stato eliminato da Amici 21 il ballerino aveva scritto una bellissima lettera che faceva presagire tutt’altro.

Il passo indietro di Dario

“Sono stati sette mesi pieni di danza e di emozioni in cui ho scavato tanto dentro di me, nel mio passato per rompere tutte le insicurezze e cercare di non risparmiarmi mai né a lezione né sul palco”, aveva scritto nel suo lungo post Dario, dopo l’eliminazione. Un post che ha sintetizzato la sua avventura ad Amici 21, ma anche la storia d’amore con Sissi: “Sono stati sette mesi in cui, con l’aiuto dei professionisti e dei maestri, ho cercato di migliorare ogni piccolo aspetto di me – le sue parole – Sette mesi di lacrime e sorrisi con i miei compagni che ho imparato a conoscere e che hanno imparato a conoscermi. E, infine, cinque mesi con Silvia (Sissi, ndr), che penso sia la persona più bella e forte che io abbia mai conosciuto”. Tante belle parole, seguito da un’inaspettata ed imprevedibile rottura.

