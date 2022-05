AMICI 21, SISSI E DARIO STANNO ANCORA INSIEME?/ “Dopo la finale una sorpresa”

Sissi e Dario ancora insieme, lei: “Dopo la finale di Amici mi ha fatto una sorpresa”

Sissi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo racconta gli sviluppi dopo la finale di Amici. “E’ stato bello tornare a casa, sono tutti contenti di vedermi e mi vedono tranquilla. Se ho mai tentennato nell’inseguire il mio sogno? A volte pensavo di non farcela, ma mai ho pensato ‘ora basta’. Per me è troppo importante, una cosa naturale, la mia vita”. Punto cruciale dell’intervista la sua storia d’amore con Dario, che a quanto pare prosegue a gonfie vele.

I due stanno ancora insieme e Sissi pensa in grande per il futuro: “L’ho già presentato in famiglia, penso sia insieme a mia mamma ora”, spiega la cantante. “Sono innamoratissima, non me lo aspettavo e mi fa strano. Mi ha fatto una sorpresa dopo la finale di Amici, rispondeva in modo strano e poi l’ho trovato a casa. Tra di noi non è cambiato molto rispetto al prima, ora però siamo più liberi. Io sono molto timida ma poi ho deciso di non trattenermi. Lui è bravissimo e dolce. Io gelosa? Tiro solo le frecciatine..”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Sissi e Dario si sono rivisti dopo la finale di Amici, il post che non lascia dubbi

Sissi e Dario si sono riabbracciati dopo la finale di Amici. Attraverso i profili Instagram la coppia nata all’interno della scuola di Amici ha condiviso qualche scatto. Sissi e Dario si sono rivisti dopo la separazione ad Amici, avvenuta a causa dell’eliminazione in semifinale del ballerino. Sissi e Dario hanno documentato il loro incontro su Instagram, tra immagini e video: “Pure qui ti devo trovare” ha scritto, in maniera scherzosa, la cantante come testo ad un video nel quale si vede Dario che si stringe a lei, poi le bacia il collo. Appena la ragazza è entrata nel talent a novembre, Dario è rimasto folgorato e dopo un paio di mesi finalmente i due si sono messi insieme. Sissi è più grande di lui di quattro anni, ma questo sembra non essere mai stato un problema.

Durante la semifinale, Dario è stato eliminato e i due si sono dovuti separare. Il ballerino avevo dichiarato che gli sarebbe mancato più di tutto convivere con Sissi. E anche la cantante, appena concluso la finale, non vedeva l’ora di riabbracciare il suo ragazzo. Ultimamente circolava un gossip su una loro possibile rottura, ma questi post smentiscono tutto. E confermano di essere una coppia molto affiatata. La loro storia è ha appassionato il pubblico italiano che li ha seguiti e supportati fino alla fine. In tanti sostengono che la loro relazione sarà destinata a durare.

Sissi e Dario sono ancora oggi una delle coppie più chiacchierate di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dario e Sissi nel talent show di Maria De Filippi si sono conosciuti, hanno vissuto momenti speciali, sorrisi e tensioni, ma soprattutto hanno potuto condividere il loro amore per l’arte. Lui ballerino, lei cantante, hanno affrontato la loro avventura nella scuola sempre l’uno al fianco dell’altra, fino a un passo dalla finale, quando Dario è stato costretto ad abbandonare il programma dopo la sua eliminazione. Ospite a Verissimo, Dario aveva parlato del suo rapporto con Sissi: “”Sissi mi ha salvato, mi manca tanto. Quando sono entrato nella scuola pensavo di concentrarmi solo sulla danza, poi ho incontrato lei”. Il ballerino, poi, ha rivelato un particolare aneddoto legato al suo primo incontro con la fidanzata: “Quando è arrivata nella scuola, ha poggiato le valigie e poi mi ha detto Vuoi i panini con la nutella e il mascarpone? Lì mi sono innamorato”. Insomma a quanto pare Sissi ha preso Dario per la gola e dal quel momento i due non si sono più lasciati.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Dario Schirone ha raccontato di tutti i sacrifici fatti per la danza e a tal proposito ecco cosa ha rivelato a Silvia Toffanin: “Più che la comodità preferivo studiare, perché con i soldi che c’erano a casa le opzioni erano due o facevo poche lezioni con hotel oppure ne facevo tante, ma dormivo in macchina e in autogrill, ho scelto quello, i miei genitori mi hanno sempre assecondato su qualsiasi cosa”.











