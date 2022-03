Amici 21, squadre del serale: quali sono?/ Torna l’alleanza Celentano-Zerbi, Todaro…

Amici 21, le squadre del serale: quali sono?

Mentre si fa sempre più vicino il via al serale di Amici 21, si delineano i possibili schieramenti rivali delle squadre che si renderanno protagoniste alla fase finale dello show di Canale 5. Un’ipotesi che va ad aggiungersi alle ultime anticipazioni tv relative al nuovo nonché ultimo appuntamento domenicale del talent -previsto su Canale 5 per il 6 marzo 2022 – prima del via all’ambito serale.

Stando a quanto riportano le prime indiscrezioni, tra le quali quelle della pagina Instagram GossipTv, potrebbe replicarsi lo schieramento del team di Alessandra Celentano in partnership con Rudy Zerbi. Di conseguenza, per esclusione, il secondo team potrebbe essere capeggiato da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini e il terzo team del serale di Amici 21 vedrebbe al timone gli insegnanti Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Ecco chi -tra gli allievi- è ammesso al serale di Amici 21: gli schieramenti a squadre

Di conseguenza, quindi, rispetto agli schieramenti degli insegnanti nei presunti team del serale di Amici 21, chiaramente appare facilmente deducibile il conseguente assetto completo delle squadre con gli allievi promossi alla fase finale del talent, i cui nomi sono ora dati dalle ultime anticipazioni tv. Alla squadra Rudy Zerbi & Alessandra Celentano prenderebbero parte gli allievi del primo, LDA, Luigi, Calma, Gio Montana, e gli allievi della seconda, Carola, Michele e Leonardo. Al team Raimondo Todaro & Anna Pettinelli, farebbero parte: Christian, Nunzio, Serena, Albe e Crytical. Al team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini farebbero parte: Sissi, Alex e Aisha, John Erik, Dario e Alice.

