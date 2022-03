Amici 21, Svolta per LDA e Luigi dopo la polemica/ Ammessi al serale!

Amici 21, LDA e Luigi Strangis ottengono la maglia dorata: accade all’ultima puntata domenicale

LDA e Luigi Strangis sono ufficialmente magliati e accedono al serale di Amici! Manca sempre meno al via alla fase serale di Amici di Maria De Filippi in corso, ovvero l’edizione Amici 21, e intanto trapelano le anticipazioni tv (fornite da Amici news) riguardanti l’ultima puntata domenicale, prevista per il 6 marzo 2022 su Canale 5 e che decreterà dei nuovi accessi alla fase finale dello show. Ebbene sì, tutti i concorrenti superstiti della competizione otterranno l’ambita maglia dorata, LDA e Luigi inclusi, dopo che i due compagni di studio nel team di Rudy Zerbi sono stati più volti bocciati dallo stesso talentscout rispetto alla candidatura per la maglia dorata. In seguito alla bocciatura dei due allievi, ripetutasi in almeno due puntate domenicali, era esplosa in questi giorni una polemica social, con i rispettivi fan dei due giovani che contestavano a gran voce il talentscout per la non ammissione dei beniamini al serale di Amici 21, nonostante i successi registrati sia nelle classifiche della competizione che fuori dal contesto talent.

Tra i meriti rivendicati dai loro rispettivi fandom, LDA e Luigi sono i primi allievi di Amici 21 a debuttare tra le tendenze della musica su YouTube con gli inediti Io volevo solo te (scritta dallo stesso Luca D’Alessio, ndr) e Tondo (scritta da Enrico Nigiotti, ndr), rispettivamente alla #25 (il miglior in assoluto su YouTube, per LDA, ndr) e alla #30 (il miglior debutto su YouTube per Luigi, ndr). Inoltre, il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, detiene il record imbattuto di Amici 21, per il maggior numero di stream conseguiti su Spotify Italia con un solo inedito, ovvero oltre 17 milioni di ascolti con Quello che fa male. E, alla fine, Rudy Zerbi accontenterà i fan dei due pupilli, conferendo a quest’ultimi l’ambita maglia dorata, dopo che i ragazzi gli avranno dimostrato il loro talento in una serie di prove, così come emergerà all’ultima puntata domenicale del talent.

Amici 21, cosa accade prima del serale: LDA e Luigi trionfano con Beppe Vessicchio e Cristiano Malgioglio

Nel corso dell’ultimo appuntamento domenicale di Amici 21, che precederà il via al serale del talent previsto per il 19 marzo 2022 su Canale 5, LDA e Luigi Strangis tenteranno il tutto per tutto al fine di ottenere la maglia. Se LDA risulterà il primo nella classifica stilata da Beppe Vessiscchio per la gara corale tra i cantanti, con un’esibizione sulle note di Vespa Special dei Lunapop, Luigi Strangis invece risulterà primo nella classifica stilata da Cristiano Malgioglio per la gara delle cover con una performance sulle note di Povero cuore (mentre il figlio di Gigi D’Alessio realizzerà una cover di Prima di andare via, ndr) . Ma non è tutto. Prima di ottenere la maglia dorata i due pupilli di Rudy Zerbi cercheranno di stupire il talentscout con due prove speciali, ideate da loro stessi: se Luigi vorrà mostrare il suo talento in un medley di canzoni, LDA invece eseguirà un mashup tra la sua canzone record di stream, Quello che fa male, e il brano cult di Massimo Ranieri, Perdere l’amore. Luigi, inoltre, risulterà primo anche nella classifica generale della sezione canto.

Spazio, poi, al ballerino Christian di Amici 21, che ha deciso di tornare sui suoi passi dopo aver minacciato il ritiro dal talent-show: vorrà dimostrare la sua volontà di restare in gioco con un’esibizione di hip-hop. Calma per l’accesso al serale, invece, presenterà in anteprima assoluta l’inedito Facetime. Gio Montana si confermerà un neo allievo di Rudy Zerbi, dopo aver contestato l’eliminazione subita dalla sua ormai ex insegnante, Anna Pettinelli, gridando all’ingiustizia: verrà mostrato un video, che dimostra l’impegno del giovane negli studi intrapresi nel canto con il talentscout. La gara Tim sarà vinta da Alex e la gara Oreo da Albe. A grande sorpresa verrà stilata, poi, una classifica generale con la media ponderata di più ordini di gradimento nel ballo e nel canto, che darà in leadership la ballerina Alice. E insieme a quest’ultima tutti i concorrenti superstiti della competizione, oltre LDA e Luigi e in tutto 18, accederanno alla fase serale di Amici 21.

Non ci resta che attendere la puntata del 6 marzo 2022 del talent, per scoprire di più.



