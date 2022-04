Amici 21, tempo di party per LDA/ Il fratello Claudio dopo La paranza: “Tieni duro!”

Amici 21, LDA festeggia il compleanno in casetta: cosa accade prima del terzo serale

Lda spegne le candeline in tv, nel bel mezzo della competizione del serale di Amici 21. È tempo di party, quindi, per il figlio di Gigi D’Alessio e il resto dei concorrenti del talent, quando ormai manca poco all’atteso terzo serale dello show di Maria De Filippi, previsto per il 2 aprile 2022 , su Canale 5. Nel daytime settimanale del talent vanno quindi in onda le immagini di una cerimonia privata -tenutasi nella casetta dei talenti della celebre scuola- con tanto di cori a suon di “tanti auguri a te” dedicati al cantante dall’inscindibile legame con Napoli. La reazione del festeggiato alla festa made in Amici 21 -tenutasi per il 27 marzo 2022, data del suo compleanno? LDA al secolo Luca D’Alessio è al settimo cielo, e non nasconde di tenere molto alla realtà del talent che gli ha permesso di raggiungere importanti traguardi, tra cui la popolarità: “Spengo le candeline e faccio il discorso. Lo ammetto. Fare il compleanno è un po’ strano. Non mi sarei mai aspettato di festeggiare gli anni ad Amici. Voglio veramente un bene dell’anima a tutti”. Ma le sorprese per il festeggiato, ormai 19enne, non sono finite.

La produzione di Amici 21 consente a LDA, inoltre, di poter recepire una sorpresa che gli è stata fatta recapitare nella casetta dei talenti da parte della famiglia. Ovvero un videomessaggio, che lui può visualizzare lontano da occhi indiscreti. Lo stesso parte con gli auguri del padre di fama internazionale del festeggiato, cantautore e musicista, Gigi D’Alessio, che è immortalato insieme al figlio Andrea avuto da Anna Tatangelo ( di una somiglianza impressionante al confronto con LDA): “Auguri Luca, amore mio auguri, auguri!”. La parola nell’rvm poi passa a Claudio D’Alessio, fratello maggiore di LDA, che invita il 19enne a tenere duro e a non affrettare gesti dettati dall’ansia da prestazione o stress ad Amici 21, dopo lo spinoso caso La paranza: “Brother auguri, 19 anni, ti faccio tanti auguri di buon compleanno, cerca di stare calmo… lo so che la tensione è tanta. Tieni duro. Ti mando. Un abbraccione”. Poi è la volta degli auguri di mamma Carmela Barbato e la sorella Ilaria D’Alessio per LDA, al grido di “Ti amo!”.

Inoltre, non mancano neanche i messaggi di auguri dei fan del festeggiato, record di stream con un solo singolo, Quello che fa male, ad Amici 21. “Che bella famiglia, auguri!”; “Io innamorata di questa famiglia, auguri”, si legge tra i vari messaggi rilasciati sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi, indirizzati in generale alla famiglia allargata di LDA al secolo Luca D’Alessio.

