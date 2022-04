Amici 21, Todaro sfida Michele/ Eliminata Carola, con Serena attacca l’ultimo pupillo della Celentano

Amici 21, Raimondo Todaro sfida Michele Esposito con Serena Carella: il guanto per il settimo serale

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Raimondo Todaro sfida il pupillo della collega insegnante di ballo Alessandra Celentano, Michele Esposito, con la sua protetta Serena Carella. La prova in questione chiama il ballerino classico a mettersi in discussione in una coreografia dinamica, al confronto con la ballerina modern.

Francesca Tocca super sexy su Instagram/ Boom di views sul video di Amici. E Todaro..

“Ho voluto rilanciare questo guanto perché ho visto la felicità di Serena quando lo ho assegnato”. La comunicazione dell’insegnante di ballo, poi, prosegue con Todaro che spiega il motivo per cui ripropone il guanto di sfida già preparato di recente, al fine di mettere in risalto le doti nel ballo, di Serena-. E di conseguenza lo rifaccio e lo giro su Michele con la consapevolezza che lui ha forza fisica, l’esplosività che servono per farla bene”.

Amici 21, Michele Esposito balla sui tacchi/ Il medley sorprende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il nuovo guanto di ballo è già stato usato contro Carola Puddu

Nella sua comunicazione del guanto di sfida, inoltre, quando manca ormai poco al settimo serale di Amici 21 Raimondo Todaro, poi, spiega di aver usato in precedenza il guanto di ballo, schierando la pupilla Serena Carella contro l’ex pupilla di Alessandra Celentano ed eliminata dal talent, Carola Puddu. ” È il guanto che Serena ha già preparato contro Carola, girato a te -rimarca Todaro, parlando a Michele Esposito-. Ho la certezza che lo faranno bene entrambi e che regaleranno al pubblico in giuria uno spettacolo bellissimo… buon lavoro e che vinca il migliore“.

Amici 2022, Serena Carella si esibisce con Ciao Ciao/ Cosa accade prima del 6° serale

Le reazioni degli artisti chiamati alla sfida del settimo serale di Amici 21? Ebbene, Michele Esposito, pupillo della Celentano, si palesa del tutto certo di accettare la prova di ballo che lo attende: “Un bel guanto tecnico”. E Serena ammette: “Ci vuole una bella potenza muscolare, lui, Michele, ce l’ha… sarà una bella sfida”. Cosa accadrà al settimo serale di Amici 21?











© RIPRODUZIONE RISERVATA