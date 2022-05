Amici 21, Top20 YouTube/ LDA supera Alex, Luigi, Albe…Sissi fuori classifica

Amici 21, Alex, Luigi e Albe superati da LDA eliminato dal talent

Quando ormai manca poco alla messa in onda della semifinale di Amici 21, attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, i cantanti concorrenti in corsa per il montepremi del talent si danno battaglia tra le tendenze per la musica. Accade su YouTube, la nota piattaforma musicale che accoglie all’ordine del giorno una classifica delle tendenze per la musica, che – in data odierna 6 maggio – vede in Top 20 imporsi alcuni concorrenti cantanti e protagonisti dell’attesa semifinale di Amici 21 e un eliminato dal talent. Di chi parliamo? Si tratta dei cantanti LDA (eliminato al sesto serale di Amici 21 e per molti telespettatori semifinalista mancato del talent), Alex (Alessandro Rina), Luigi Strangis e Albe (Alberto La Malfa). Fuori dalla Top 20, inaspettatamente, c’è la prima candidata alla vittoria di Amici 21 per i bookmakers, Sissi (Silvia Cesana).

La classifica delle tendenze per la musica vede fuori Top 20 Sissi con Dove sei

La Top 20 delle tendenze per la musica su YouTube Italia vede, nel dettaglio, LDA posizionarsi alla #10 con il video dell’audio del tormentone pop Bandana, seguito poi da Alex con la ballad Senza chiedere permesso alla #11. Alla #19 troviamo poi il brano dance-pop Karma di Albe e alla #20 Luigi Strangis con il glam-rock di Tienimi stanotte.

Fuori dalla Top20 di YouTube Italia, troviamo invece la pupilla di Lorella Cuccarini, Sissi, che non riesce quindi a classificarsi tra le tendenze per la musica del momento. Chiaramente la classifica YouTube è in continuo aggiornamento e non si esclude che la pupilla di Lorella Cuccarini possa concorrere con i cantanti più competitivi di Amici 21 del momento in futuro.

Nel frattempo, sale l’attesa per la messa in onda della semifinale di Amici 21, che – stando alle ultime anticipazioni tv – decreterà i nomi dei 5 finalisti e i 2 eliminati definitivi dal talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

