Amici 21, Veronica Peparini dedica a Dario/ Dopo l’eliminazione: “Fiera e orgogliosa”

Dario Schirone: ultimo eliminato di Amici 12

Dario Schirone è stata l’ultimo eliminato di Amici 21. Il ballerino del team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, non è riuscito ad aggiudicarsi un posto per la finalissima, di domenica 15 maggio, dove si sfideranno Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena. Subito dopo l’eliminazione, ai microfoni di Witty tv, Dario ha detto: “Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perché l’ho sentito, anche quando magari ero sotto tono durante le lezioni in sala e l’ho fatto semplicemente perché non mi piace fingere che vada tutto bene, proprio perché questo rapporto con quello che faccio è vero per questo non mi va di fingere. Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le sicurezze. Penso di aver agito nel modo più forte”. L’eliminazione di Dario è stato un duro colpo per Veronica Peparini, che così non ha più ballerini nella sua squadra. Qualche ora dopo la messa in onda della semifinale, la Peparini ha voluto dedicare un post la suo allievo.

Amici 2022, pagelle semifinale: eliminato e finalisti/ Dario fuori, Alex emoziona ma…

Veronica Peparini: il messaggio a Dario Schirone

“Posso dire che sono fiera, felice e orgogliosa di tutto il suo percorso e che sia arrivato in semifinale… dimostrando di essere un ballerino talentuoso, intelligente ed educato capace di affrontare ogni sfida con coraggio come anche fuori capiterà”, ha scritto Veronica Peparini, pubblicando un selfie insieme a Dario Schirone. E ha aggiunto: “Detto ciò gli auguro di prendersi tutto ciò che desidera e merita, e l’augurio più grande è quello di rimanere sempre sé stesso, quel ragazzo con gli occhioni azzurri pieni di sogni che sono sicura realizzerà tutti. Ti voglio tanto bene piccolino”. L’insegnante di danza in questi mesi ha spesso difeso il suo allievo, specialmente dagli attacchi della collega Alessandra Celentano, che ha duramente criticato il ballerino anche durante la semifinale.

Amici 21, l'eliminato Dario si sfoga/ "Mi prometto che non mentirò a me stesso..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Maria De Filippi elimina Dario: “So quanto ci tenevi..."/ E' polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA