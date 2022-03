Amici 21 verso il serale, Albe trionfa e Christian dice addio/ E’ polemica

Amici 21, Albe trionfa nel team Anna Pettinelli, le reazioni

Mentre si avvicina il via al serale dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, si registrano dei colpi di scena nella scuola di Canale 5, con Albe che trionfa nel canto e Christian che appare in crisi nel ballo. Così come emerge dal daytime in onda il 2 marzo 2022 su Canale 5, Anna Pettinelli convoca ora il suo pupillo, Albe, per congratularsi con lui della maglia dorata conseguita per l’accesso alla fase finale dello show, al di là del successo negli ascolti su Spotify Italia con Giravolte. Ma non solo. Perché, inoltre, la voce Rds tiene ad anticipare al giovane che dovrà dare il 100% sul palco del serale, alla luce delle difficoltà previste: “Adesso il serale ha un pubblico grande e lì ti giochi un’altra partita. Devi dare il massimo, un massimo diverso”. Albe è di nuovo sorridente e si dichiara entusiasta del serale che lo attende, eppure non riesce a nascondere le sue fragilità alla mentore: “Ho un po’ paura, dato che nelle cover non sono il massimo. Ma io sono io e prendo la musica con il mio”.

Nel frattempo sul team Anna Pettinelli e Albe incombe la polemica social mossa dai telespettatori di Amici 21, che contestano la scelta della maestra di canto di eliminare Gio Montana ad un passo dal serale, mentre ad Albe è riservato un trattamento diverso (dal momento che la voce Rds ha salvato quest’ultimo nei momenti di crisi artistica, ndr). Il motivo che si cela dietro la decisione di eliminare Gio? A detta della Pettinelli, Montana è un emotivo e con gli errori commessi alle ultime sfide di canto, tra prove cover e prove inediti, dimostra di non poter affrontare il palco della fase finale dello show di Canale 5. Tuttavia, a tenere in gioco Gio è ora Rudy Zerbi, che offre al ragazzo un banco, accogliendolo come new-entry tra gli altri allievi, LDA (record di ascolti, ndr), Calma, Luigi.

Christian lascia Amici 21, in vista del serale? La decisione che divide

Spazio poi a Christian, ballerino allievo di Raimondo Todaro, che ora minaccia l’addio ad Amici 21 in uno sfogo condiviso con i genitori. Nel collegamento con i familiari, dopo aver ricevuto in puntata le critiche delle maestre di ballo, Veronica Peparini e Alessandra Celentano, che gli contestano di non eccellere nel suo stile hip-hop tanto da non ammetterlo al serale, Christian dichiara di voler tornare al suo rifugio tra le tempeste, ovvero la sua casa: “Qui non riesco più ad andare avanti”. I genitori però lo esortano a meditare bene sulla decisione da prendere, prima di affrettare un addio allo show: “Io continuerei la mia lotta e il mio sogno, come un guerriero. Tu pensi che sia tutto a tuo sfavore, invece da casa mi rendo conto che è tutto a tuo favore. Ti mettono alla prova per affrontare tutti gli stili”.

A margine della crisi personale e artistica del ballerino, intanto, il pubblico di Amici 21 si divide, e non mancano le critiche di chi ritiene che Christian non meriti di accedere al serale, sia per la non versatilità nella danza che per la permalosità -che dimostra di avere rispetto al peso delle critiche che non riesce a sostenere. Ma, poi, ci sono i fan a sostenerlo via social, come emerge nel seguente commento social aggregante: “Per quanto riguarda Christian, ma che commenti da sch*fo fate??? È semplicemente un ragazzo come tutti noi è umano, non è un robot… e ovviamente dopo tanto tempo si sta vivendo le sue paure che un ragazzo alla sua età ha. Ci sta che non ci piace, ma accanirvi su ogni punto e virgola anche basta”.

Che Christian possa tornare sui suoi passi, proseguendo così la sua corsa verso il serale? Intanto, sono trapelate le prime anticipazioni tv del serale di Amici 21 in arrivo.



