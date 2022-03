Amici 21 verso il serale, il cast/ Maria De Filippi dice no ad una popstar

Amici 21, Maria De Filippi seleziona il cast del serale: l’indiscrezione

Si avvicina il via al serale di Amici 21 e intanto si rilevano le prime annesse anticipazioni tv, tra cui il numero delle puntate, in tutto 9, a partire dal primo appuntamento in programmazione il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5. Per ciò che concerne invece il cast, Maria De Filippi avrebbe dato il due di picche ad una popstar. Ma procediamo con ordine.

Quando manca ormai sempre meno ai nastri di partenza della fase serale di Amici 21 in corso, Davide Maggio rende noto dal suo portale web che sono ufficialmente partiti i casting per l’ingaggio dei giudici di qualità, che andranno a comporre la giuria di esperti tecnica, per la gara di canto e ballo, e in fase di selezione all’attivo un noto cantante avrebbe subito la bocciatura da parte della stessa Queen Mary, produttrice e conduttrice dello show (anche addetta ai casting, quindi?). Tra i papabili giudici, invece, potrebbe confermarsi – al secondo anno di fila- Stefano De Martino, che di recente ha aperto una nuova candidatura per il posto di giudice al serale di Amici 21 in arrivo, a mezzo stampa, dichiarando che qualora gli fosse giunta una proposta dalla produzione Mediaset, a tornare in giuria, lui non si sarebbe tirato indietro.

Maria De Filippi pronta per il serale di Amici 21

Stando agli spoiler lanciati dal beninformato Davide Maggio, invece, “un cantante insospettabile sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Maria De Filippi e la conduttrice avrebbe dato un due di picche”. Al momento non ci è dato sapere, quindi, l’identità del cantante top-secret in questione, e si fa strada l’ipotesi che dietro l’artista “bocciato” a quanto pare alle selezioni pre-serale di Amici 21, possa celarsi un ex Amici. Ma sarà proprio così?

Nel frattempo, dal daytime del talent in corso trapelano delle importanti novità: Gio Montana cambia squadra di canto di appartenenza, dal momento che Anna Pettinelli lo ha eliminato dalla scuola e Rudy Zerbi lo ha accolto tra i suoi pupilli, al fianco di Luigi, Calma e LDA (cantante-allievo record di ascolti imbattuto, ndr). Per la sezione ballo, invece, si rileva che Christian minaccia l’addio al talent, dal momento che non riesce più ad esprimersi nella scuola, in primis dal punto di vista artistico, per via del peso dei giudizi.

