Amici 21, Vincenzo Durevole “flirta” con Maria De Filippi/ La reazione è virale

Amici 21, Vincenzo Durevole torna al talent nelle vesti di ballerino professionista

Si avvicina il via al serale di Amici 21 in corso, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto fa rumore la nuova nonché ultima puntata domenicale del 6 marzo 2022, dove tra le altre novità torna a intrattenere i fedeli telespettatori Vincenzo Durevole. Tutti lo ricorderanno per aver coperto il ruolo di allievo nella scuola di Canale 5 come latinista, all’edizione Amici 13 risalente al 2014 e ora il bello e tenebroso Vincenzo torna sul palco del talent in qualità di ballerino professionista e in vista del via al rinnovato serale, per una dedica “bollente” a Maria De Filippi.

In occasione della dimostrazione della choreo richiesta per Leonardo Lini da Alessandra Celentano – prima della prova latinista di quest’ultimo per l’ammissione al serale- Vincenzo lancia sguardi di fuoco in apertura dell’esibizione, alla regina di ascolti tv, nonché conduttrice e produttrice del programma. E la reazione di Queen Mary diventa virale! Come emerge da un video postato su Tik Tok, che fa incetta di like e commenti social, Maria rivolge dei sorrisi al bel Durevole, palesandosi visibilmente imbarazzata e mostrando al contempo dello stupore per le attenzioni ricevute dal latinista di Napoli, che le dedica in puntata i passi di latino sulle note del brano di Maluma e GIMS, Hola Senorita.

La reazione alla dedica di Vincenzo Durevole a Maria De Filippi: cosa accade prima del via al serale di Amici 21

Tra le reazioni degli utenti alla dedica segnalata dal web, di Vincenzo Durevole per Maria De Filippi ad Amici 21, al grido di “Ma che faccia fa Queen Mary?”, si leggono tra i commenti social più disparati: “Ma era un figo, lui”; “Fan di Vincent da sempre”; “Ma quanto è bello, lui”; “Mery Mery…”; “Hey Maria, sei tutte noi”. Nel frattempo, sale l’attesa per il via alla fase finale di Amici 21, di cui sono trapelati i nomi dei concorrenti ufficiali del serale, tra ballerini e cantanti ammessi alla scuola di Canale 5, e le papabili configurazioni delle 3 squadre rivali, che si sfideranno all’ultimo sangue per l’intrattenimento in prima serata targato Mediaset.

