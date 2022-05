Amici 21, vincitore circuito ballo/ Finale tra Michele, Dario e Serena: pronostici

Amici 21 apre il televoto, dopo le polemiche sui giudizi della giuria

Il settimo serale di Amici 21, che ha segnato il ballottaggio finale tra Nunzio Stancampiano e Albe (Alberto La Malfa) e la conseguente eliminazione dal talent del primo, desta tra le polemiche più disparate in rete. I contestatori sui social di fatto stigmatizzano che i voti dei giudici abbiano messo a rischio due colonne portanti del serale dello show di Canale 5 e il talent intanto accoglie la richiesta popolare della riabilitazione del televoto del pubblico. Come emerge dal daytime di Amici 2022, in onda il 2 maggio 2022 su Canale 5, si è aperto il televoto sia sul canto che sulla danza, “Vota il tuo preferito”.

Il contest chiede ai ballerini così come ai cantanti di registrare delle esibizioni nel canto, sulla cui base il pubblico può esprimere una propria preferenza. Per l’occasione Dario Schirone ha eseguito una coreografia sulle note di Pray di Sam Smith, una performance introspettiva che mette in risalto l’interpretazione e lo stile modern che contraddistinguono il ballerino. La performance registra oltre 4mila views su YouTube.

Poi è la volta di Michele Esposito, che esegue una esibizione sulle note di 80’s Memories, che evidenzia le linee fisiche e la tecnica che vanta il ballerino. L’esibizione registra oltre 14mila views su YouTube Italia.

Infine Serena Carella interpreta Lady Gaga sulle note della hit internazionale Alejandro, un’esibizione che fa della ballerina una vera entertainer e segna oltre 21mila views su YouTube.



Pronostici sulla finale ballo di Amici 2022, in previsione del televoto

Dal momento che con la semifinale di Amici 21 in arrivo, si fa sempre più vicina la finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, il televoto indetto ad Amici 21 per il circuito ballo-dal quesito Vota il tuo preferito- potrebbe decretare il ballerino dei 3 finalisti da decretarsi all’ottavo e penultimo serale del 7 maggio. Le votazioni espresse dal pubblico potrebbero rispecchiare il gradimento dei bookmakers espresso sul sito di scommesse Eurobet, circa il nome del papabile vincitore di Amici 2022, da cui si delinea una classifica dei preferiti del circuito ballo. Ebbene, nell’ordine di gradimento in questione, Michele è quotato a 4.00 ed è dato per favorit0 alla vittoria del circuito ballo, e potrebbe rivelarsi la preferenza espressa dal pubblico attraverso il televoto.

In alternativa, a vincere il televoto ballo potrebbe essere Serena Carella, dal momento che detiene il maggior numero di views con Alejandro, tra le performance eseguite per il televoto canto indetto ad Amici 21.











