Amici 21, vincitore circuito canto/ Finale tra Albe, Alex, Luigi e Sissi: pronostici

Il settimo serale di Amici 21, che ha segnato il ballottaggio finale tra Nunzio Stancampiano e Albe (Alberto La Malfa) e la conseguente eliminazione dal talent del primo, ha dato vita alle polemiche più disparate in rete. I contestatori sui social di fatto stigmatizzano che i voti dei giudici – Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia-abbiano messo a rischio due colonne portanti del serale dello show di Canale 5 e il talent intanto sembra accogliere la richiesta popolare della riabilitazione del televoto del pubblico. Come emerge dal daytime di Amici 2022, in onda il 2 maggio 2022 su Canale 5, si è aperto il televoto sia sul canto che sulla danza, “Vota il tuo preferito”, chiuso poi in data 3 maggio.

Il contest-televoto- apertosi per il circuito canto, in vista della semifinale di Amici 21 (prevista per il 7 maggio 2022 su Canale 5), chiede ai cantanti di registrare delle esibizioni nel canto, sulla cui base il pubblico può esprimere una propria preferenza. Il primo ad esibirsi è Albe (Alberto La Malfa), in una performance sulle note di Karma, il suo nuovo inedito, che conta oltre 12mila views su YouTube.

“Torni da me come il Karma” è il motto ricorrente nei lyrics dell’inedito, che si candida all’elezione del tormentone dell’estate 2022 in arrivo. Poi, è il turno di Alex (Alessandro Rina), che si esibisce ad Amici 21 sulle note dell’inedito dal titolo Senza chiedere permesso, una ballad evocativa che esorta ad essere se stessi, senza il consenso altrui e che ha raggiunto la #1 su iTunes, nella Top Songs chart: “Ma adesso voglio vivere ogni giorno, senza chiedere permesso”. L’esibizione registra oltre 9mila views su YouTube.

Ad Amici 2022 tocca a Luigi Strangis che si esibisce sulle note dell’inedito Tienimi stanotte, che al debutto ha raggiunto la posizione #1 nella Top Songs chart su iTunes Italy. Un brano pop-rock sull’amore e la passione che lega due anime e due corpi in modo indissolubile e la richiesta di lui avanzata a lei di tenerlo accanto di “notte”, anche quando tutto è avverso all’amore: “Niente è come noi, tu tienimi stanotte”. L’esibizione conta oltre 10mila views su YouTube.

Poi, è infine la volta di Sissi (Silvia Cesana), che si esibisce ad Amici 2022 sulle note di Dove sei, una ballad introspettiva, che nel rifrain invita l’anima gemella a farsi avanti e ad amare senza freni e le paure che impediscono un amore: “Se ti ami è la mia svolta”. L’esibizione registra oltre 15mila views su YouTube.

Pronostici sulla finale canto di Amici 2022, in previsione del televoto

Dal momento che con la semifinale di Amici 21 in arrivo, si fa sempre più vicina la finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, il televoto indetto ad Amici 21 per il circuito canto -dal quesito Vota il tuo preferito- potrebbe decretare almeno uno dei 2 cantanti dei 3 finalisti da decretarsi all’ottavo e penultimo serale del 7 maggio. Le votazioni espresse dal pubblico potrebbero rispecchiare il gradimento dei bookmakers espresso sul sito di scommesse Eurobet, circa il nome del papabile vincitore di Amici 2022, da cui si delinea una classifica dei preferiti del circuito canto. Ebbene, nell’ordine di gradimento in questione, Sissi è quotata a 1.90 ed è data per favorita alla vittoria del circuito canto, e potrebbe rivelarsi la preferenza espressa dal pubblico attraverso il televoto. La cantante è al momento la favorita alla vittoria del contest anche secondo le views registrate dalle performance che i cantanti hanno eseguito per il televoto indetto e poi chiuso in questi giorni, con Dove sei.

In alternativa, a vincere il televoto canto di Amici 21 potrebbe essere Alex o Luigi, dal momento che entrambi hanno conseguito una #1 nella Top Songs chat su iTunes Italy.