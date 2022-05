Amici 21 vincitori finale: pronostici/ Luigi sorpassa Sissi, Alex minaccia…

Amici 21, cosa dicono le scommesse dei bookmakers sui vincitori del talent

Quando ormai si fa sempre più vicina la messa in onda della finale di Amici 21, l’edizione in corso del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, i bookmakers emettono le ultime quote di scommesse sul nome del papabile vincitore. Le quotazioni in questione giungono sui principali siti adibiti alle scommesse Snai, Sisal e Planetwin, e non solo pronosticano il nome del vincitore finale di Amici 21, ma al contempo indicano orientativamente anche il nome del vincitore del circuito canto e il nome del vincitore del circuito ballo.

Al primo posto – tra i concorrenti in corsa per la vittoria del montepremi finale e i concorrenti in lizza per la vittoria del circuito canto-secondo le scommesse dei bookmakers- abbiamo il cantante Luigi Strangis, rispettivamente quotato a 2.25,2.25, 2.20. Spazio, poi, al secondo posto per il cantante Alex (Alessandro Rina) che minaccia il papabile vincitore del canto e finale Luigi, rispettivamente quotato a 2.25, 2.25, 2.30 secondo Snai, Sisal e Planetwin. Terza la cantante Sissi (Silvia Cesana), quotata rispettivamente a 3.00, 3.75, 2.25, secondo Snai, Sisal e Planetwin.

Chi figura fuori dalla Top 3 sul papabile vincitore finale di Amici 21, per i bookmakers

Fuori dalla Top 3 rispetto al papabile vincitore del montepremi finale ma primo tra i favoriti ballerini nel circuito ballo, Michele Esposito, rispettivamente quotato a 8.00, 12.00 e 8.00, secondo Snai, Sisal e Planetwin. Spazio poi al cantante Albe (Alberto La Malfa), che è rispettivamente quotato a 30.00, 50.00, 31.00, da Snai, Sisal e Planetwin, e pertanto non avrebbe molte speranze di vincere il circuito canto così come il montepremi finale di Amici 21. Ultima, come papabile trionfatrice del talent e del ballo, la ballerina Serena Carella (fidanzata di Albe), rispettivamente quotata a 33.00, 50.00, 31.00, da Snai, Sisal e Planetwin.

Per scoprire come si classificheranno i 6 finalisti di Amici 21, non ci resta altro intanto che attendere la messa in onda della finale del talent di Maria De Filippi, che eccezionalmente viene trasmesaa di domenica, all’indomani della serata di sabato che trasmettere la finale degli Eurovision Song Contest 2022.













