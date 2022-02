Amici 21, volano stracci tra Calma e Alex: “Hai sbagliato!”/ Interviene LDA

Si avvicina sempre di più il via al serale di Amici 21 e, intanto, si accende la competizione nella classe canto, con uno scontro intestino tra Alex e Calma, che coinvolge anche LDA. Il motivo che si cela dietro il caso? Dopo essere risultato ultimo alla gara sulle cover nella nuova puntata domenicale, Calma ritiene di aver sbagliato all’altra sfida sulla corale di canto perché in preda alla tensione per un giudizio critico di Rudy Zerbi ricevuto al termine della prima, che ha attribuito la colpa del fallimento alla scelta artistica dell’allievo di schierare una cover sulle note di Marco Mengoni. Una giustificazione che Alex contesta aspramente, tanto che poi volano stracci tra i due giovani in casetta, e a fare eco a quest’ultimo è LDA.

Gigi D'Alessio, un like per LDA al serale di Amici 21?/ Entusiasta della cover ma...

Amici 21, Calma si sfoga sul fallimento in puntata: le reazioni a caldo

Come emerge dal daytime di Amici 21 in corso, in onda il 28 febbraio 2022 su Canale 5, Calma ha ora un momento di sconforto in casetta, a margine della puntata del 27 febbraio 2022 del talent, ritenendo di aver sbagliato l’attacco alla corale giudicata da Andrea Pennino perché provato rispetto al commento di Rudy Zerbi sull’ultimo posto nella classifica stilata da Il volo per la gara delle cover, al grido di: “Sono contento che tu sia ultimo, perché la tua scelta di portare la cover di Parole in circolo non ha fatto la differenza, così non va bene”. Un commento critico che -come ora dichiara Calma in confidenza con i compagni di studio in casetta- lo avrebbe turbato, tanto da sbagliare alla corale. Ma LDA gli fa capire l’errore: “Dovevi sentire e attaccare dopo, non te lo puoi permettere e manca una puntata al serale”. E a infierire è poi Alex: “C’avete sempre una scusa pronta, hai sbagliato e basta. Non ti giustificare sempre. Mi sembra una pu**anata. Io canto e fine”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Luca, esterna con Alessandra ma…

LDA interviene tra Alex e Calma: volano stracci ad Amici 21

Lo scontro, poi, si fa dai toni via via sempre più forti, con Calma che replica stizzito ad Alex, ad Amici 21: “Togliti di dosso questa superiorità, sei bravo, ma hai rotto! Io ho sbagliato perché ero nervoso.”. Appartatosi in stanza con Alex, LDA torna poi a commentare l’affaire Calma con la dovuta calma, appoggiando l’opinione del pupillo di Lorella Cuccarini e dispensandogli al contempo un consiglio spassionato: “Potevi gestirla meglio, senza alzare i toni. Quando alzi il tono della voce, passi alla parte del torto”.

Amici 21, chi duetterà con One Republic?/ La sorpresa di Ryan Tedder apre la sfida...

Nel frattempo, LDA e Calma concorrono per un posto al serale di Amici, al contrario di Alex, che è già tra i magliati dorati. Chi avrà la meglio tra i cantanti al talent-show di Canale 5?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA