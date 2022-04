Amici 21, Zerbi sfida Albe con LDA su Luca Carboni/ Il guanto divide

Amici 21, LDA vs Albe: Rudy Zerbi lancia la sfida per il sesto serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Rudy Zerbi chiama il pupillo di Anna Pettinelli, Albe, alla sfida contro il suo protetto LDA, in un guanto a suon di barre. Nel dettaglio il talentscout sfida con il figlio di Gigi D’Alessio il team avversario capeggiato dalla Pettinelli, invitando Alberto La Malfa a mettersi in discussione come interprete e cantautore, così come emerge dal messaggio di Zerbi lanciato in rvm ad Albe nel daytime del 21 aprile 2022: “Caro Albe, tu mi stai stupendo, e non ho nessun problema ad ammetterlo. E adesso voglio capire ancora di più. E ho deciso di lanciarti un guanto di sfida che ti vedrà contrapposto a LDA, una prova assolutamente equa, che vi chiama a scrivere delle barre su una canzone molto famosa”.

La comunicazione di sfida di Rudy Zerbi, quindi, si conclude con un augurio rivolto ai due sfidanti, indistintamente dai team di appartenenza: “Mi aspetto che lo facciate entrambi nel migliore dei modi, dal momento che vi siete sempre cimentati nella scrittura”.

LDA non entusiasta e Albe è al settimo cielo: il guanto di Rudy Zerbi divide

Rispetto al guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi ad Amici 21 -che chiama i due sfidanti ad una prova che consiste nel riarrangiare Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni– il figlio di Gigi D’Alessio non si palesa entusiasta, con delle espressioni facciali che sembrano reagire contrariate alla scelta del mentore e insegnante di canto. Tanto che tra i fan di LDA c’è chi in rete grida alle assegnazioni flop di Zerbi per il pupillo LDA (che predilige le ballad emotive e profonde), che sarebbero a vantaggio del competitor Albe, il quale invece si dichiara felice di cimentarsi in un pezzo scanzonato, in linea con il suo “current mood”: “Sì, sì, la volevo fare… poi Zerbi avrà pensato ai nostri fisici… stasera faremo palestra!”.

“Comunque è vero, Albe è migliorato da morire da quando è entrato al serale”, si legge poi tra le reazioni social dei telespettatori al nuovo guanto di sfida. “Albe io lo amo”, è un altro commento pro Albe, e poi si legge ancora: “Credo che Rudy stia iniziando a temere Albe, visto che è quello che fa grandi ascolti giornalmente”. Ma emerge anche la contestazione generale di chi, tra i fan di LDA (record di ascolti complessivi per un solo singolo, con Quello che fa male), grida ad un trattamento sfavorevole per il figlio di Gigi D’Alessio da parte della produzione del talent e taccia Amici 21 di non dare il giusto spazio ai record del figlio d’arte: “Leggendo le anticipazioni tv vi dico che il trattamento che state avendo verso Lda è vergognoso. Vi ricordo che LDA ha vinto il disco d’oro in tempi record ed è l’unico ad aver raggiunto il disco di platino. Ha superato sfide e pregiudizi ed è cresciuto artisticamente, gli ascolti dei suoi inediti sono alti. Lda dovrebbe essere in finale ma rischia di non esserci, perché ormai al programma televisivo interessano le dinamiche tv. Ed ora lui non crede più in se stesso. Forza LDA”. “Bella questa sfida, forza LDA!”, è poi un altro commento pro LDA.

