Amici 21, Zerbi sfida Alex con Luigi sul groove/ “Guanto su Stevie Wonder!”

Amici 21, Rudy Zerbi lancia la sfida Alex vs Luigi Strangis al sesto serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, previsto per il 23 aprile 2022, Rudy Zerbi sfida Alex al guanto di canto su un medley groove, con il pupillo Luigi Strangis.

A detta del talentscout Alex (Alessandro Rina) non è da ritenersi un performer degno di nota e mancherebbe di groove nella sua musica. Da qui la sua scelta del talentscout di mettere in discussione il pupillo della più amata dagli italiani Lorella Cuccarini, in un medley sulle note di Stevie Wonder, Higher ground e Superstition.

L’rvm di Zerbi per Alex ad Amici 21: al via la sfida groove?

“Come tu hai potuto notare nell’ultimo serale io non ho alcun problema a riconoscerti una tua esibizione positiva – dichiara Rudy Zerbi nella sua comunicazione del guanto di sfida ad Alex, nel daytime di Amici 21 datato 19 aprile 2021-. Non ho pregiudizi nei tuoi confronti e mi limito a valutare di volta in volta le tue esibizioni sulla base dei miei gusti”. Zerbi, dalla sfida lanciata, si aspetterebbe da Alex “come ormai saprai bene, un po’ di groove in più”.

E l’interrogativo generale è ora: Alex accetterà la sfida groove contro Luigi Strangis? I due cantanti Alex e Luigi sono intanto candidati alla vittoria del talent, secondo i bookmakers.

