Amici 21, Zerbi sfida Sissi al guanto con Luigi/ Lei lo rifiuta?

Amici 21, Luigi Strangis sfida Sissi su Destra sinistra

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, condotto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi sfida Sissi, pupilla di Lorella Cuccarini, al nuovo guanto di sfida con Luigi Strangis. Si tratta di una prova di canto che consiste nell’esibirsi sulle prove di un pezzo cult della musica italiana, di Giorgio Gaber, dal titolo Destra sinistra, un brano impegnato che Zerbi propone per la competizione serale di Amici 21 per dare voce al suo giudizio critico maturato sulla cantante al secolo Silvia Cesana, al confronto con il pupillo Luigi Strangis, cantautore e musicista.

“Luigi un ragazzo pieno di talento, mi piace Sissi – esordisce Rudy Zerbi nel comunicato di sfida lanciato a Sissi nel daytime di Amici 21 -, la quale è un talento naturale, bella vocalità”. La comunicazione del guanto di sfida, poi, prosegue: “Il punto debole di Sissi è l’interpretazione, ma sono pronto ad essere smentito da lei”.

A questo punto Rudy Zerbi passa alla descrizione della prova di canto che toccherà al quinto serala di Amici 21 ai cantanti competitor Luigi e Silvia Cesana: “Si sfideranno su Destra sinistra di Giorgio Gaber. Mi aspetto un’interpretazione all’altezza del brano assegnato”.

La pupilla di Lorella Cuccarini rifiuta il guanto di sfida ad Amici?

Al momento la cantante sfidata si dichiara pronta ad accettare il guanto di sfida, seppur palesando di non sentirsi propriamente a suo agio in un pezzo impegnato come Destra e sinistra storica.

Tuttavia la cantante e pupilla di Lorella Cuccarini intenderebbe mettersi alla prova nel guanto di sfida proposto dal talentscout in vista del quinto serale di Amici 21.

