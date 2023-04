Amici 22, 4a puntata serale: Mattia e Angelina brillano, Wax tra i flop/ Le pagelle

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Angelina Mango sono il top di ballo e canto al quarto serale e…

Il quarto serale di Amici 22 verrà ricordato per l’eliminato al ballottaggio Alessio, il top Mattia Zenzola e Angelina Mango e il flop di Ramon Agnelli e Federica Andreani. A margine della nuova e quarta puntata del serale del talent show, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é possibile tracciare delle pagelle a prima firma di Il sussidiario.net, tenendo conto anche dei pareri piú disparati dell’occhio pubblico. Come quello dei giudici seralisti e i telespettatori attivi nel sentiment web.

Ad aprire il rinnovato serale, nella puntata dell’8 aprile di Amici 22, é Angelina Mango, che ancora una volta conquista l’occhio pubblico, in particolare i giudici adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. La figlia d’arte riesce rendersi veicolo di un’emozione sempre diversa ad ognuna delle prove che é chiamata a sostenere sul palco, sin da quella di apertura, che la consacra come il potenziale nuovo fenomeno pop made in Italy. Si tratta della cover in lingua straniera, sulle note di I’ll never love again di Lady Gaga, dove sbaraglia la concorrenza dei restanti competitor della classe canto. Voto: 10 e lode. E se Angelina é la garanzia, Cricca é la rivelazione di Amici 22, al quarto serale. Il cantautore e compagno di squadra della figlia d’arte canta e incanta in una cover da solo artist sulle note di Talking to the Moon di Bruno Mars e in duetto con la Mango sulle note di My Heart Will go on di Celine Dion, consacrandosi come una voce riconoscibile e intonata, anche in lingua straniera. Peccato solo che si faccia desiderare in lingua italiana. Voto: 9 e mezzo, da solo é riconoscibile e in duo con Angelina Cricca si fonde in un’alchimia magica.

Wax insieme ad Aaron Cenere e Federica Andreani sono tra i “flop” nel canto, del quarto serale di Amici 22. Il cantautore allievo di Arisa finisce a rischio eliminazione, per poi salvarsi dal ballottaggio ad eliminazione per le votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré che gli riconoscono una capacità di entertainment originale, anche se a detta dei telespettatori attivi via social lo staging non farebbe il cantante. Si esibisce sulle note della cover sulle note di La fine e il suo singolo Turista per sempre, che tra le altre esibizioni dividono i pareri dell’occhio pubblico a metà: se da una parte lo promuoverebbe al serale per l’essere un animale da palcoscenico e la scrittura creativa nel cantautorato, dall’altra parte c’é chi lo accusa di essere favorito nella competizione per l’ausilio dell’autotune. Voto: 5 e mezzo.

Aaron Cenere, nonostante la capacità di riempire il palco con le abilità ed estensione vocali, non riesce a fare meglio di Wax. In particolare al guanto di sfida voluto dall’insegnante di canto Rudy Zerbi, una prova cover sulle note di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri dimostra che non é la sola tecnica vocale a fare il cantante e quest’ultimo lo può diventare un dichiarato non cantante come Wax, per la capacità di saper colmare le lacune in fatto di tecnica nel canto e i limiti d’estensione vocale con lo staging e quella di dare vita allo spazio di un palco. Aaron si palesa sottotono anche in lingua straniera, quando esibendosi sulle note della cover di Somebody to love dei Queen ricorda un po’ troppo gli imitatori delle popstar più gettonate ai residency show di Las Vegas, la terra degli elefanti dei performer del calibro di Elton John, Britney Spears, Jennifer Lopez. Tuttavia Aaron manca di riconoscibilità artistica e rispetto a Wax non convince nel cantautorato. Voto: 4.

Federica Andreani, cantante allieva di Arisa, é un’altra insufficienza. Sebbene si presti sia all’esibizione in inglese che al canto in lingua italiana, la cover sulle note di Sono solo parole e quella di Cringe dei Radiohead non le consentono di farsi valere nel circuito canto. Voto: 4.

Per la quota ballo, Mattia Zenzola primeggia al talent show di Maria De Filippi, sia nella prove di ballo in assolo, sulle note di un mix di artisti vari, che in un paso doble montato su Crazy Little thin called love in partnership con Benedetta Vari. É la sua migliore performance, tra le quattro puntate serali finora affrontate. E, non a caso, i giudici lo salvano nonostante il rischio eliminazione che si configura per lui quando é schierato al ballottaggio contro il compagno di squadra Alessio Cavaliere. Voto: 10, che sia lui il vincitore annunciato, nel circuito ballo e del montepremi al talent show?

Nel circuito ballo, anche Alessio Cavaliere si fa valere, nonostante l’eliminazione finale ad Amici 22. Dall’assolo sulle note di Humankind alla choreo di Pompei, il ballerino di hip hop si dimostra un ballerino versatile, ben al di là del rischio eliminazione che lo travolge al quarto serale, fino a decretarne l’uscita di scena dal talent show. Voto: 8.

Puntata un po’ sottotono per Maddalena Svevi, che probabilmente non ha la meglio anche per via delle assegnazioni nel ballo che non la valorizzerebbero. Come l’assolo sulle note di Per un’ora d’amore in cui non riesce a brillare. E c’é chi, tra i telespettatori attivi nel web, ritiene che lei dovesse essere l’eliminata al posto di Alessio Cavaliere.

Isobel Fetiye Kinnear, invece, insiste e persiste. Dalle prove in assolo, come quella sulle note di La Isla Bonita, il pas de deux con Ramon Agnelli su Wonderwall, l’australiana si candida all’upgrade di concorrente alla finale di Amici 22. Voto: 8 e mezzo.

Ramon Agnelli non riesce ad emergere, invece, se non quando é chiamato alle choreo più rappresentative della sua categoria di danzatore di classico. E a dimostrarlo, in particolare a detta del sentiment web dei telespettatori, sono tra le prove di ballo sostenute il pas de deux sulle note di Wonderwall con Isobel Fetiye Kinnear e l’assolo Tosca Fantasy. Riuscirà a riscattarsi ad Amici 22? Voto: 6.













