Amici 22, Aaron Cenere conquista Vasco Rossi/ Prima di lui, Angelina Mango

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere primeggia nel canto per la critica artistica

Mentre i telespettatori si dicono in trepidante attesa di assistere al ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi, previsto per i primi di gennaio 2023, Aaron Cenere si conquista la stima di Vasco Rossi. Ebbene sì. Il Blasco nazionale, negli ultimi giorni segnati dal clima delle festività tra il Natale 2022 e il Capodanno 2023, si rende protagonista di un gesto plateale che conferisce ad Aaron Cenere un’attestazione di stima artistica, che consacra il 18enne come uno dei talenti di Amici 22 in corso più stimati dalla critica rappresentata da esperti musicali del calibro di Vasco Rossi. Il rocker, nel dettaglio, ha condiviso tra le Instagram stories il video della cover che Aaron Cenere ha registrato in occasione di una nuova puntata domenicale di Amici 22, sulle note di Vivere o niente. E la condivisione social da parte di Vasco Rossi e a beneficio di Aaron Cenere non é la sola attestazione di stima che nutre il rocker verso il talent di Amici 22 di Maria De Filippi. Ancor prima di condividere l’esibizione della cover di Aaron Cenere, Vasco Rossi ha condiviso il video dell’esibizione che Angelina Mango ha registrato al talent e in suo onore, in una cover sulle note di Alba chiara.

Insomma, sembra proprio che Vasco Rossi sia ormai un fedele telespettatore di Amici 22 di Maria De Filippi, proprio in virtù del fatto che il rocker si dica per la seconda volta colpito dall’esibizione di un talento del talent, su Instagram. E, intanto, Aaron Cenere replica al Blasco entusiasta, ricambiando la stima artistica, in una rivelazione importante che lo dichiara di fatto un fan del rocker.

Aaron Cenere replica al gesto di Vasco Rossi

“Quando andavo in giro in macchina ed ero piccolino, con mamma e papà, si ascoltava Vasco. Poi tre anni fa c’è stato il mio ritorno a Vasco tre anni fa e ascoltavo sempre quella canzone lì”, sono le importanti dichiarazioni di stima che Aaron Cenere rilascia nel daytime pomeridiano di Amici 22, in vista del ritorno TV del talent di Canale 5 previsto nel nuovo anno 2023 alle porte. Nel frattempo, inoltre, Angelina Mango vola al Capodanno in musica di Canale 5 e l’ex Amici 21, LDA, fa rumore nel web tra gli ospiti anticipati a L’anno che verrà.

