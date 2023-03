Amici 22, Aaron Cenere convocato: eliminato?/ La scelta di Lorella Cuccarini

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaaron Cenere non é ammesso al serale? La convocazione é improvvisa e…

Sulla scia del supporto dei fan, che nel web si dicono desiderosi di vederlo al serale di Amici 22, Aaron Cenere viene improvvisamente convocato da Lorella Cuccarini. Che l’allievo cantautore di Rudy Zerbi sia messo ora a rischio eliminazione, ad un passo dal serale, che é in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata? L’interrogativo nasce ora spontaneo per l’occhio pubblico e il motivo della convocazione é presto detto. L’insegnante di canto, Lorella Cuccarini, convoca il biondo cantautore al fine di metterlo ancora una volta alla prova, chiedendogli di cantare in una performance-interrogazione non prestabilita.

Ed é l’occasione per il 18enne, della conquista della maglia dorata per l’accesso al serale, anche se Lorella non é l’insegnante di ruolo di Aaron. O almeno questo si evince dal daytime di Amici 22 datato 7 marzo 2023. Ma nell’interrogazione qualcosa va storto. Alla richiesta di Lorella Cuccarini dell’esecuzione della cover di Another love, Aaron Cenere si palesa impreparato, perché non a conoscenza mnemonica del testo integrale della canzone originale. La sua impreparazione potrebbe costargli la non ammissione al serale di Amici 22, dal momento che a detta di Lorella Cuccarini, in vista del serale di Amici 22 – dove é richiesto un esorbitante numero di esibizioni- bisogna costantemente fare ripasso delle performance assegnate.

Aaron Cenere si gioca l’ammissione al serale: lo sfogo

E in un primo sfogo a caldo condiviso con i compagni di studio, non a caso, al rientro in casetta dalla convocazione, quindi, Aaron Cenere si sfoga per la chance di accesso al serale, a suo avviso “bruciata”: “C’era Lorella e la maglia d’oro al centro… ‘mi fai Another love’ mi chiede e non ricordavo il testo…l’ho fatta a metà- fa sapere Aaron Cenere, incalzato dal resto della classe in corsa per un posto al serale di Amici 22-, mi ha detto che devo ripassare sempre… Poi ho cantato Purple Rain…ma che figura di m*… la mia possibilità…”.

