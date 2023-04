Amici 22, Aaron Cenere e Wax non più rivali?/ Web diviso sul gesto della pace

Aaron Cenere e Wax depongono l’ascia di guerra? Ad Amici 22, i due nemici…

Aaron Cenere e Wax diventano complici dopo essersi scontrati a lungo, nel mezzo della competizione tra i talenti di Amici, dividendo così l’opinione dell’occhio pubblico. Quando ormai manca sempre meno al quinto serale di Amici 22, previsto nella prima serata TV di sabato 15 aprile , si registra ad Amici 22 un dialogo pacifista tra Aaron Cenere e Wax, a fronte di una crisi personale e artistica di quest’ultimo. Wax rifiuta di esibirsi a ben due guanti di sfida previsti al quinto serale di Amici 22. Due prove-cover: una richiesta dalla sua stessa insegnante di canto, Arisa, e l’altra voluta da Lorella Cuccarini. I guanti sarebbero limitativi della libertà di espressione, la vera essenza della musica, per Wax, tanto da giungere al duro sfogo con l’acerrimo rivale Aaron Cenere contro la produzione di Amici rappresentato dal corpo docenti Arisa e Lorella: “La musica non é questo, fratello… io sono libero”, dichiara il “rebel heart” al rivale (ex rivale?). Un gesto della pace tra i nemici giurati di Amici 22? La domanda sorge ora spontanea tra i telespettatori di Amici 22 attivi in rete e, via social, l’opinione generale sulla vicinanza tra i due cantanti nella competizione del talent show di divide.

L’occhio pubblico sentenzia sul gesto della “pace”

Da una parte c’é chi vedrebbe la vicinanza come un ritiro dalla competizione e quindi una sconfitta per i due protagonisti del dialogo pacifista tra i riscoperti complici, rispetto alla rivalità in atto al talent show. Pertanto, l’ipotesi che Aaron e Wax siano tra i preannunciati eliminati di Amici 22, a partire dal quinto serale, non si direbbe azzardata per il popolo del web. Un pensiero alimentato, poi, anche da Aaron Cenere, che invita il “fratello” acquisito Wax a rivalutare le opportunità dei guanti in positivo, come uno sprono a scoprire nuovi orizzonti e spazi nella musica per dirsi finalmente liberi di spaziare dal punto di vista artistico: “guarda, tanti limiti rendono libero, sennò non sapresti che sei libero…il problema non é la canzone in assegnazione, il problema é il momento difficile che hai e fai fatica -fa sapere il biondo a Wax, che però non cambia idea e rifiuta il guanto: “Comunico che il guanto non va bene e non lo faccio”.

E se da una parte c’é chi critica il riavvicinamento, dall’altra parte tra gli internauti c’é chi invece é entusiasta della vicinanza tra i rivali di Amici 22, tanto da definirli la vera “coppia di lovers”, al di là di fidanzati e amanti, tra i talenti in corsa al talent show.

