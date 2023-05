Amici 22, Aaron Cenere: fuori il video del nuovo singolo, “Visione Led”/ Le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere rilascia il primo videoclip musicale dopo l’eliminazione al talent show

Per i fedeli fan é un concorrente mancato alla puntata finale di Amici 22, Aaron Cenere, che intanto torna a sorprendere rilasciando ovunque il video di Visione Led. L’ultimo tra i singoli da lui lanciati al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici 22, si candida tra le canzoni competitor al titolo di tormentone dell’estate 2023. Questo, complici le interazioni di consenso generale che, poche ore dopo il rilascio, mette a segno il video ufficiale. É infatti virale nel web, in particolare sulla piattaforma musicale di YouTube Italia, il videoclip musicale di Visione Led, che vede l’ex Amici 22 indossare le sembianze di un credibile hit maker, da aspirante re dell’estate made in Italy. O almeno questo é il sentiment derivante dalle pronte interazioni degli utenti attivi online, al rilascio del nuovo video del biondo cantautore, nonché semifinalista alla competizione dei talenti di canto e ballo in corsa ad Amici 22.

Aaron Cenere: che succede dopo Amici 22?/ Al via l'instore tour: il nuovo traguardo

Web in tilt per il nuovo rilascio del video Visione Led, di Aaron Cenere

Oltre 10mila sono le views che Aaron Cenere registra con il primo videoclip rilasciato dopo la pubblicazione dell’Ep di debutto nell’industria musicale made in Italy, che prende il titolo dal singolo d’esordio al talent show, Universale. Un traguardo importante per il mancato finalista di Amici 22, che tra le molteplici interazioni di consenso via YouTube fa incetta di complimenti da parte dei fedeli sostenitori:

Aaron, alla finale di Amici 22 ma nessun premio speciale/ “Che è entrato a fare?"

“Ma questa é una BOP”, si legge tra le reaction a caldo degli internauti, al nuovo video fruibile su YouTube, e poi ancora, “Bravissimo!! Meritavi la finale e anche di più! Ti auguro un grande successo”. Ma non é tutto. Nel mezzo dei consensi del popolo del web poi emergono, ancora, tra le parole più aggreganti d’elogio: “Questa canzone è veramente originale!! Che ritmo internazionale! Anche le sonorità sono

particolari, che bel mix! Merita moltissimo

successo, condividiamo questo singolo”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Aaron meritava la finale?/ Arisa e Raimondo Todaro infiammano la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA