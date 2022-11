Amici 22: Aaron Cenere in crisi, si ritira?/ Samuele: “Siamo pesci nell’oceano…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere verso il ritiro dal talent?

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere si palesa in preda ad una crisi personale e artistica. Il cantautore appare vittima dell’ansia da prestazione e il peso delle aspettative maturate sul suo talento, rispetto ai consensi della critica e di esperti che sembra non andare di pari passo con la risposta del pubblico. In confidenza con i compagni di studio, mentre si chiede come faccia Niveo a risultare la preferenza dei radioascoltatori alla gara inediti di Amici 2022 aperta da Radio Zeta su Rtl.102. 5 play, nonostante i problemi di intonazione tra le défaillance tecniche riscontrate sul palco, Aaron crolla tra le lacrime. E ad accogliere il suo sfogo, che potrebbe preludere ad un ritiro del cantautore di Universale da Amici 22, é il compagno di studio al talent Samuele Segreto preceduto dal “rivale”: “Se affronti questo avrai vita dei tuoi sogni per te e loro – dichiara Niveo, intenzionato a confortare Aaron Cenere-. Tu sei qua dentro per la tua famiglia e me lo hai sempre detto”.

Amici 2022, Aaron Cenere e Gianmarco Petrelli vincono Tu si que vales?/ Web diviso

Samuele Segreto conforta Aaron Cenere: rientra il rischio ritiro?

Per Samuele Segreto, Aaron dovrebbe impiegare anima e corpo alla lotta contro i suoi demoni, come la paura di non essere all’altezza della situazione e il peso della competizione, in un mondo in cui tutto é relativo e nulla é verità in assoluto. Neanche le posizioni in una classifica o in una qualsivoglia altra gara: “La cosa certa é che si cresce, noi siamo pisciolini in mezzo all’oceano, ci sentiamo in una cosa più grande di noi che ci travolge, talvolta. Ma lasciati travolgere”, dichiara Samuele, nel conforto porto ad Aaron. Insomma, il monito di Samuele per Aaron é quello di non farsi condizionare dal peso delle preferenze del pubblico, che restano da contestualizzarsi, in quanto limitate ad un dato momento e a determinate circostanze. Ad esempio, al di là del contest radiofonico che vede Niveo in testa, nella playlist Generazione zeta di Spotify Italia primeggiano intanto gli Amici 22 Wax e NDG insieme agli ex Amici 21 LDA e Albe…

Chi é Aaron Cenere di Amici 2022, vince Tu si que vales 2022?/ Il debutto su Spotify

Niveo si confronta con i compagni in casetta, i ballerini sul palco di #Amici22 con una coreografia di Samuele, Angelina e Isobel scelgono i loro prof di riferimento! Cliccate subito qui per rivedere la puntata di oggi 👇 https://t.co/vKcacevUyi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 22, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici 2022: Piccolo G, Aaron e Niveo debuttano in radio/La reazione al primo ascolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA